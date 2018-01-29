Söz dizisine yeni isim sürprizi! Yeni bölümde neler yaşanacak?

Söz bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümü öncesinde Yavuz'un sözleri damga vurdu. İşte Söz 31. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler;

Söz 31. yeni bölümde; Yavuz, babası ile kucaklaşmış ve yeni bir hayata adım atmıştır. Görevine geri dönen Yavuz, yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirmiştir: 'İnsanız, bazen hata yaparız, bazen ağlarız, duygularımıza yenik düşeriz, insanız bazen çaresiz hissederiz, bazen düşeriz, düşe kalka güçleniriz biz, yollar bitmez, tuzaklar bitmez ama biz de bitmeyiz, bin oluruz yine geliriz. Ama kendimiz için değil kardeşlerimiz için korkarız. Sevdiklerimiz için korkarız, kan kardeşiyiz biz, can yoldaşıyız, daha güçlü daha cesur daha kardeş yeniden doğmasını biliriz.'

Yavuz'un babası olduğu netleşen Agah ise oğluna kendisini şu sözlerle savunmuştur: 'İlkokula başladığın gün ben oradaydım. Kuleli'den mezun olduğunda ben yine oradaydım, Harbiye'den mezun olduğunda da oradaydım. Aslında hep yanındaydım. Bu ülke nice evlatlar feda etti Yavuz, nice analar, nice babalar, dedeler, nineler, bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın istiyor musun? O zaman birileri ailesinden, evladından vazgeçmek zorunda. Binlerce askerimizi burada şehit verdik ama pes etmediki, etmeyiz de..'

Diğer taraftan operasyona çıkan Yavuz ve timi, kaçırılmış ve elleri kolları bağlanmıştır.

BURCU BİNİCİ SÖZ'E DAHİL OLDU

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı dizide oyuncu, narkotik başkomiseri Ceren karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Binici’nin de rol aldığı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak.