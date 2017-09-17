Söz dizisi yeni sezonu 13. bölüm fragmanı ile ekrana geldi!

Söz 13. yeni bölüm fragmanı diziyi yakından takip eden birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kumpasa düşürülüp açığa alınan Yavuz ve ekibi, bu yanlışın düzeltilmesi için beklentilerini sürdürürken, Söz 13. yeni bölüm fragmanında Çolak'ın avukatı Yavuz'a bir haber getirecektir. Bu haber, Yavuz ve ekibinin harekete geçmesine neden olacaktır. İşt,e tüm bunların yaşanacağı Söz yeni bölüm fragmanı ve detayları

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Görevden alındıktan sonra sivil hayata dönen Tim’in günleri askerlik özlemiyle geçmektedir. Terör saldırıları ise hala devam etmekte, gelen acı haberler ülkeyi yasa boğmaktadır. İnzivaya çekilmiş olan Yavuz, Çolak’ın avukatından gelen bir haberle harekete geçer. Tim’in de Yavuz’a katılmasıyla birlikte kendilerini büyük bir terör eyleminin ortasında bulurlar. Bu eylemin sonucunda ise onları büyük bir sürpriz beklemektedir.

DENEYİMLİ OYUNCULAR SÖZ'DE

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan ‘SÖZ' için kamera karşına geçen Cihan Ünal, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmeyen terör örgütü lideri Çolak’ın en büyük destekçisi ve finansörü olan ‘Büyük Bey’ karakterine, Mehmet Özgür ve Cihan Ünal’dan hangisinin hayat vereceği şimdiden büyük merak konusu...

Usta oyuncu Mehmet Özgür de yeni sezonda seyirciyle buluşmaya hazırlanan isimler arasında yer alıyor. 'Özel Kuvvet Timi'nin nefesleri kesen hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle yeni sezonda da pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya hazırlanan ‘SÖZ' dizisinde Mehmet Özgür, sürpriz bir karaktere hayat verecek.

SÖZ' dizisi için kamera karşısına geçen bir diğer isim olan Ezgi Çelik, Yüzbaşı Songül Yıldız karakterine hayat verecek. Eğitim subayı olan Yüzbaşı Songül, Türk kadınının asker olarak ne derece güçlü ve disiplinli olabileceğinin en önemli örneklerinden biri olurken, 'Özel Kuvvet Timi'ni de en zorlu şartlarda sınayacaktır.