Söz dizisi yeni sezona ne zaman başlıyor? İşte, yeni sezon fragmanı

Söz dizisi yeni sezona ne zaman başlıyor sorusu, fragmanın yayınlanmasının ardından birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer aldı. Yeni sezonda Türkiye üzerinde oynanan oyunlara ışık tutacak olan Söz, ilk bölüm fragmanı ile küçük ipuçları verdi. İşte, Söz dizisi ne zaman başlayacak sorusu ve yeni sezonun ilk fragmanları

SÖZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Söz dizisi yeni sezona 18 Eylül tarihinde başlayacak. İşte, dizinin ilk bölüm fragramanları;

YENİ OYUNCU SÜRPRİZLERİ

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan ‘SÖZ' için kamera karşına geçen Cihan Ünal, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmeyen terör örgütü lideri Çolak’ın en büyük destekçisi ve finansörü olan ‘Büyük Bey’ karakterine, Mehmet Özgür ve Cihan Ünal’dan hangisinin hayat vereceği şimdiden büyük merak konusu...

Usta oyuncu Mehmet Özgür de yeni sezonda seyirciyle buluşmaya hazırlanan isimler arasında yer alıyor. 'Özel Kuvvet Timi'nin nefesleri kesen hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle yeni sezonda da pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya hazırlanan ‘SÖZ' dizisinde Mehmet Özgür, sürpriz bir karaktere hayat verecek.

SÖZ' dizisi için kamera karşısına geçen bir diğer isim olan Ezgi Çelik, Yüzbaşı Songül Yıldız karakterine hayat verecek. Eğitim subayı olan Yüzbaşı Songül, Türk kadınının asker olarak ne derece güçlü ve disiplinli olabileceğinin en önemli örneklerinden biri olurken, 'Özel Kuvvet Timi'ni de en zorlu şartlarda sınayacaktır.