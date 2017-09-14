Söz dizisi yeni sezon 13. bölüm fragmanında aksiyon dolu sahneler

Söz dizisi 13. yeni bölüm fragmanında Yavuz ve ekibi için zorlu süreç başlıyor. Görevden alındıktan sonra ne yapacaklarını bilemeyen ekip, vatanlarını korumak için boş durmayacaktır. Söz yeni sezon 13. bölüm fragmnanında teröristlerin kanlı eylemi ise dur durak bilmeyecektir. İşte, tüm bunların ekrana yansıyacağı Söz dizisi 13. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

DENEYİMLİ OYUNCULAR SÖZ'DE

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan ‘SÖZ' için kamera karşına geçen Cihan Ünal, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmeyen terör örgütü lideri Çolak’ın en büyük destekçisi ve finansörü olan ‘Büyük Bey’ karakterine, Mehmet Özgür ve Cihan Ünal’dan hangisinin hayat vereceği şimdiden büyük merak konusu...

Usta oyuncu Mehmet Özgür de yeni sezonda seyirciyle buluşmaya hazırlanan isimler arasında yer alıyor. 'Özel Kuvvet Timi'nin nefesleri kesen hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle yeni sezonda da pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya hazırlanan ‘SÖZ' dizisinde Mehmet Özgür, sürpriz bir karaktere hayat verecek.

SÖZ' dizisi için kamera karşısına geçen bir diğer isim olan Ezgi Çelik, Yüzbaşı Songül Yıldız karakterine hayat verecek. Eğitim subayı olan Yüzbaşı Songül, Türk kadınının asker olarak ne derece güçlü ve disiplinli olabileceğinin en önemli örneklerinden biri olurken, 'Özel Kuvvet Timi'ni de en zorlu şartlarda sınayacaktır.