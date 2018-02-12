Söz 33. yeni bölüm fragmanında timden kritik operasyon

Söz 33. yeni bölüm fragmanında Çolak yine hainliğini gösteriyor. Dizinin ekrana gelen son bölümünde büyük bir badire atlatan Yavuz ve timi, Söz 33. yeni bölüm fragmanında bu kez iki farklı görevi aynı anda yürütme gayesini taşıyacak. İşte, timin karşı karşılaşacağı olayların ekrana geleceği Söz yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Söz 33. yeni bölümünde; Yarbay Erdem Kaçmaz, askerlerini karşısına alarak onları motive edecek bir konuşma gerçekleştirmiştir. Yarbay Erdem Kaçmaz'ın "Allah'ın izniyle bugün terör unsurlarının sığındığı delikleri başlarına yıkacağız. Unutmayın onların ne sizin gibi kararlı bakışları, ne inanmışlıkları ne de uğruna savaşacakları kutsal bir bayrakları var. Unutmayın zafer inananlarındır. Allah yardımcınız olsun. Arkadaşlar siz yaşamak ve yaşatmak için buradasınız. Oraya nasıl sağ salim gittiyseniz, buraya da sağ salim dönmenizi hepinize emrediyorum." ifadeleri, son bölümde yaşanan akaryakıt olayında kimsenin başına bir şey gelmediğini de kanıtlar nitelikte olmuştur.

Uyuşturucu operasyonunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan timi operasyon sonunda kritik bir görev beklemektedir.

Derman’ın planı sonucunda araçlarında bir bombayla kalan Kenan Müdür ve Erdem Yarbay bu kıskaçtan kurtulmak için riskli bir plan yapar. Bu planda timin de kritik bir görevi vardır. İkiye ayrılan tim, bir yandan uyuşturucu dolu kamyonu sağ salim emniyet güçlerine teslim etmek için uğraşırken, diğer yandan Kenan Müdür’ün arabasına koyulan bombayı imha etmek için mücadele eder.

Hastanede ölümle pençeleşen Safiye için artık Bahar’ın yapacağı bir şey yoktur. Üstelik Safiye’nin hayatına mal olan tehlike artık çok daha yakınlarındadır.

Harekatın başka bir safhaya geçmesiyle yeni bir kara birliği sınır dışına sevk edilir. Tim bu sevk sırasında önemli bir görev alır. Çolak’ın time karşı kurduğu tuzağı bertaraf etmek çok kolay olmayacaktır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çolak'ın adamları tarafından etrafı çevrilen Yavuz ve Agah tehlikeli bir plana girişirler. Agah'ın yıllardır kurduğu planın boşa düşmemesi için Yavuz hayatını ortaya koyacaktır. Canlı yayını engelleyen Tim, Çolak'ın yardımcısını ele geçirmiştir. Yardımcısını geri almak isteyen Çolak, büyükelçinin bütün itirazlarına rağmen, Yavuz'la yardımcısını takas etmeye karar verir. Fakat bu takas sandığı gibi kolay gerçekleşmeyecektir.