Söz 33. yeni bölüm fragmanında duygulandıran nutuk

Söz 33. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından izleyicilerin erişimine açıldı. Yapımcı kuruluşun yönetimindeki Söz dizisinin resmi hesabı üzeriden yayınlanan fragman, son bölümün ardından akıllara gelen kuşkuları da sona erdirmiştir. İşte, Yavuz ve timinin kurtuluşunu temsil eden Söz yeni bölüm fragmanından bazı bilgiler

Söz 33. yeni bölümünde; Yarbay Erdem Kaçmaz, askerlerini karşısına alarak onları motive edecek bir konuşma gerçekleştirmiştir. Yarbay Erdem Kaçmaz'ın "Allah'ın izniyle bugün terör unusrularının sığındığı delikleri başlarına yıkacağız. Unutmayın onların ne sizin gibi kararlı bakışları, ne inanmışlıkları ne de uğruna savaşacakları kutsal bir bayrakları var. Unutmayın zafer inananlarındır. Allah yardımcınız olsun. Arkadaşlar siz yaşamak ve yaşatmak için buradasınız. Oraya nasıl sağ sağlim gittiyseniz, buraya da sağ sağlim dönmenizi hepinize emrediyorum." ifadeleri, son bölümde yaşanan akaryakıt olayında kimsenin başına bir şey gelmediğini de kanıtlar nitelikte olmuştur.