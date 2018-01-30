Söz 32. yeni bölüm fragmanında akılları kurcalayan sahne!

Söz 31. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Çolak'ın güvenini kazanabilmek için yeni bir plan kuran Agah, Söz 32. yeni bölüm fragmanında sıkıntılı bir döneme girecektir. Bir yanda oğlu, bir yanda ise görevi durmaktadır. Peki, Söz yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, o fragman
Söz 31. son bölümünde; Yavuz, babası ile kucaklaşmış ve yeni bir hayata adım atmıştır. Görevine geri dönen Yavuz, yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirmiştir: 'İnsanız, bazen hata yaparız, bazen ağlarız, duygularımıza yenik düşeriz, insanız bazen çaresiz hissederiz, bazen düşeriz, düşe kalka güçleniriz biz, yollar bitmez, tuzaklar bitmez ama biz de bitmeyiz, bin oluruz yine geliriz. Ama kendimiz için değil kardeşlerimiz için korkarız. Sevdiklerimiz için korkarız, kan kardeşiyiz biz, can yoldaşıyız, daha güçlü daha cesur daha kardeş yeniden doğmasını biliriz.'
Yavuz'un babası olduğu netleşen Agah ise oğluna kendisini şu sözlerle savunmuştur: 'İlkokula başladığın gün ben oradaydım. Kuleli'den mezun olduğunda ben yine oradaydım, Harbiye'den mezun olduğunda da oradaydım. Aslında hep yanındaydım. Bu ülke nice evlatlar feda etti Yavuz, nice analar, nice babalar, dedeler, nineler, bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın istiyor musun? O zaman birileri ailesinden, evladından vazgeçmek zorunda. Binlerce askerimizi burada şehit verdik ama pes etmediki, etmeyiz de..'
Diğer taraftan operasyona çıkan Yavuz ve timi, kaçırılmış ve elleri kolları bağlanmıştır.
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