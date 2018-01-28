Söz 32. bölüm 2. fragmanında patlama sahnesi merak uyandırdı

Söz yeni bölümü için geri sayım sürerken 2. fragman geldi. Üsteğmen Yavuz- Agah arasındaki diyalogun dikkat çektiği ilk fragmandan kısa bir süre sonra paylaşılan yeni görüntülere ise patlama sahnesi dikkat çekti. Çolak’ın korkunç planlarının önüne geçmek isteyen ekip, bir kez daha ölümle yüz yüze geliyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Savunmasız oldukları bir anda ateş hattında kalan ekipten kimse zarar görecek mi? İşte Söz dizisinin 31. bölüm fragmanları!

Yavuz, Agah’la buluştuğu an, büyük bir tehlikenin içinde kalırlar. Yavuz öğrendiği gerçekle yüzleşirken, babası Hamit Karasu (Agah) onun göreve geri dönmesi için engelleri ortadan kaldırmıştır. Yavuz tekrar kutsal üniformasına kavuşurken Hafız, Şükran tarafından hain bir tuzağın içine çekilmek üzeredir.

Tim, Hafız’ın zor durumda olduğu haberini alır almaz harekete geçer. Ama teröristler çoktan hamlesini yapmış ve Hafız’ın etrafını çevirmiştir. Çolak’ın röportaj hamlesi tüm dünya kamuoyunda büyük bir infiale neden olmuştur. Arkasına rüzgârı aldığını sanan Çolak hain planını devreye sokar.