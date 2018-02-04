Söz 32. bölüm 2. fragmanı: Vatan sağolsun

Söz 32. bölüm 2. fragmanı yayın tarihine kısa bir süre kala dizi takipçileriyle paylaşıldı. Türk askerlerinin yaşadıkları zorluklardan esinlenilen Söz dizisinin 5 Şubat tarihli yeni bölüm 2. fragmanında Agah ve Yavuz arasındaki diyalog ön plana çıkıyor. Peki ikilinin yeni planı ne? Yardımcısını geri almak isteyen Çolak nasıl bir yol izleyecek? İşte Söz yeni bölüm detayları!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Çolak'ın adamları tarafından etrafı çevrilen Yavuz ve Agah tehlikeli bir plana girişirler. Agah'ın yıllardır kurduğu planın boşa düşmemesi için Yavuz hayatını ortaya koyacaktır. Canlı yayını engelleyen Tim, Çolak'ın yardımcısını ele geçirmiştir. Yardımcısını geri almak isteyen Çolak, büyükelçinin bütün itirazlarına rağmen, Yavuz'la yardımcısını takas etmeye karar verir. Fakat bu takas sandığı gibi kolay gerçekleşmeyecektir.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yavuz, Agah'la buluştuğu an, büyük bir tehlikenin içinde kalırlar. Yavuz öğrendiği gerçekle yüzleşirken, babası Hamit Karasu (Agah) onun göreve geri dönmesi için engelleri ortadan kaldırmıştır. Yavuz tekrar kutsal üniformasına kavuşurken Hafız, Şükran tarafından hain bir tuzağın içine çekilmek üzeredir.

Tim, Hafız'ın zor durumda olduğu haberini alır almaz harekete geçer. Ama teröristler çoktan hamlesini yapmış ve Hafız'ın etrafını çevirmiştir.