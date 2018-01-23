Söz 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm neler yaşanacak?

Söz dizisinin 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan 31. bölüm fragmanında oldukça heyecanlı anlar yaşanıyor. İşte, Söz dizisi 31. bölüm fragmanıyla sizlerle.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Karabayır’ı vurmak üzere havada olan füzeyi durdurmanın tek yolu Agah’taki kodlardır. Agah’ın ise kodları karşılıksız vermeye niyeti yoktur. Bu pazarlık sonunda Agah’ı öldüren Yavuz bambaşka bir yola sürüklenecektir.

Füze tehlikesini bertaraf eden Tim Yavuz’un Agah’ı öldürdüğü için tutuklandığını öğrenince komutanlarını arkada bırakmamak için Erdem önderliğinde amansız bir mücadeleye girişecektir. Yavuz ise tutulduğu hapishanede ölümle burun burunadır.

Tim tarafından darbe üstüne darbe yiyen Çolak kendine maddi kaynak sağlamak ve sözde masumiyetini kanıtlamak için Yabancı Büyükelçiyle birlikte yeni planlar yapar. Bu plan Tim’in Çolak’la ve beraberindeki terörle olan mücadelesini başka bir boyuta sürükleyecektir. Çolak giderek köşeye sıkışmaya başlamıştır.

Karabayır’a dönen Yavuz artık asker değildir. Agah’ın ölümü ve Yavuz’un tek başına giriştiği bu eylem askerliğinin de sonu olur. Ama bu durum, Yavuz için yeni bir başlangıç olacaktır…