Söz 30. yeni bölüm fragmanında hapishane sahnesi dikkat çekti

Söz 30. bölüm fragmanı dizinin takipçilerinin erişimine açıldı. Son bölümde babasıyla karşılaşan ve ona silahı doğrultan Yavuz'un akıbeti, yeni bölüm fragmanında hapishanede bitti. Düşmanların içerisinde bir hapishaneye götürülen Yavuz, Söz 30. yeni bölüm fragmanında resmen yalnız başına bir ordunun karşısında tek başına durmaktadır. İşte, yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Söz dizisinin yeni bölümünde düşman topraklarında yer alan bir hapishaneye götürülen Yavuz, teröristlerle bir arada aynı hapishanede tutulmaya başlanmıştır. Dik duruşunu sürdüren Yavuz, bayrağını orada da temsil etmeye devam etmektedir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz, İstanbul’da yaşadığı saldırının ardından hakkında yürütülen soruşturma sonucu daha büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Agah’ın babası olması sadece onun değil arkadaşlarının da hayatını etkileyecektir. Timin dağılıp dağılmaması Yavuz’un vereceği karara bağlıdır.

Hafız füzelerin yok edilmesi için hayatından vazgeçerken, Tim arkadaşlarını geride bırakmamak için bütün gücüyle savaşmaya devam eder.

Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle füzeleri alan Çolak, ele geçirdiği kodlar sayesinde füzeleri ateşlemeyi başarır. Füzelerden birisi Karabayır’ı vurmak için yola çıkmıştır bile…