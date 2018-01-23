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Söz 30. son bölümü akılları karıştırdı! İşte, 31. yeni bölüm fragmanı

Söz son bölümünde yaşanan olayların ardından gözler 31. yeni bölüm fragmanına çevrildi. Yavuz'un MİT tarafından bir anda kaçırılarak bir odanın içerisine getirilmesinin ardından çok ilginç olaylar izleyicilerin karşısına çıktı. Söz son bölümünde ne olup bittiği konusunda bir anlam veremeyen Yavuz, karşısında komutanlarını görünce şok olmuştur. Peki, Agah'ın da dahil olduğu son bölümün sonrasında Söz 31. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek? İşte, her şeyin açıklığa kavuştuğu yeni bölüm fragmanı hakkında bazı detaylar

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 10:06 | Son Güncelleme :

Söz yeni bölüm fragmanı son bölümün yayınlanmasının ardından izleyicilerin odak noktası oldu. Çok sıkıntılı bir süreç geçiren Yavuz, Söz son bölümünde babası Agah hakkında detaylı bilgi ediniyor. Terör odaklarının arasına sızdırılan Agah'ın aslında gizli bir ajan olduğunu öğrenen Yavuz, Söz son bölümüde şok olmuştur. İşte, tüm bu olanların ardından babasıyla karşılaşan Yavuz'un Söz 31. bölüm fragmanında vermiş olduğu tepkiler ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI

Son bölümde ekrana gelen gelişmelerin üzerine, Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümden ilk sahnede babası Agah ile diyalog halinde olan Yavuz, artık vatan haini olmadığına emin olduğu babasına aile içi sorular sormaya başlamıştır. Annesinin kim olduğunu ve nerede olduğunu merak eden Yavuz, tüm bunların cevabını beklemektedir. İşte, bunların ekrana geleceği o fragman;

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yavuz'un hedefi kodlardır. Agah’ın ise kodları karşılıksız vermeye niyeti yoktur. Bu pazarlık sonunda Agah’ı öldüren Yavuz bambaşka bir yola sürüklenecektir.
Füze tehlikesini bertaraf eden Tim Yavuz’un Agah’ı öldürdüğü için tutuklandığını öğrenince komutanlarını arkada bırakmamak için Erdem önderliğinde amansız bir mücadeleye girişecektir. Yavuz ise tutulduğu hapishanede ölümle burun burunadır.

Tim tarafından darbe üstüne darbe yiyen Çolak kendine maddi kaynak sağlamak ve sözde masumiyetini kanıtlamak için Yabancı Büyükelçiyle birlikte yeni planlar yapar. Bu plan Tim’in Çolak’la ve beraberindeki terörle olan mücadelesini başka bir boyuta sürükleyecektir. Çolak giderek köşeye sıkışmaya başlamıştır.
Karabayır’a dönen Yavuz artık asker değildir. Agah’ın ölümü ve Yavuz’un tek başına giriştiği bu eylem askerliğinin de sonu olur. Ama bu durum, Yavuz için yeni bir başlangıç olacaktır…

Etiketler: söz fragman , söz son bölüm , dizifragman , televizyon , yayın , televizyon programı
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