Söz 29. bölüm fragmanında Yavuz Tim’i korumak için kararını veriyor

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen heyecan dolu dizisi Söz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Söz yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde ilginç anlar yaşanacak. İşte, Söz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yavuz, İstanbul’da yaşadığı saldırının ardından hakkında yürütülen soruşturma sonucu daha büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Agah’ın babası olması sadece onun değil arkadaşlarının da hayatını etkileyecektir. Timin dağılıp dağılmaması Yavuz’un vereceği karara bağlıdır.

Hafız füzelerin yok edilmesi için hayatından vazgeçerken, Tim arkadaşlarını geride bırakmamak için bütün gücüyle savaşmaya devam eder.

Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle füzeleri alan Çolak, ele geçirdiği kodlar sayesinde füzeleri ateşlemeyi başarır. Füzelerden birisi Karabayır’ı vurmak için yola çıkmıştır bile…