Söz 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı… Bahar ölecek mi?

Söz dizisi yepyeni bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. En son 25 Aralık Pazartesi günü izleyicileriyle buluşan Söz’ün son bölümünde Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verdi. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşti. Son gelişmelerin ardından yaşanacakları merak eden izleyiciler, Söz 28. bölümünü bekliyordu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Agah’ın babası olduğunu öğrenen Yavuz yaşadığı şoku atlatamadan, bu gerçeğin onu görevinden uzaklaştırılmasına sebep olduğunu öğrenir. Yavuz artık ancak şehit olduğunda üzerinden çıkaracağını düşündüğü üniformasından uzak kalmıştır.

Hava operasyonuyla büyük bir bozguna uğrayan Çolak, Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle uzun menzilli füzeleri eline geçirmek üzeredir.

Yavuz ve Bahar, Agah’la ilgili sırları ortaya çıkarmak için İstanbul’a geldiklerinde, Yabancı Büyükelçi’nin takibinden kurtulmak için hayati bir mücadeleye gireceklerdir. Tim ise Çolak’ın yarattığı tehdidi yok etmek için bir arkadaşlarını feda etmek zorunda kalacaktır.