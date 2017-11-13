Söz 21. yeni bölüm fragmanında Ateş şehit mi oluyor?

Söz, 21. yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Yavuz'un timdeki arkadaşlarını kurtarmak için sürdürdüğü çalışmalar devam ederken, Çolak'ın ise timdeki askerlere eziyeti devam ediyor. İşte, son bölümün ardından birçok kişinin merak ettiği Söz 21. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tim’i kurtarmak üzere restorana giden Yavuz, telefonda duyduğu silah sesiyle dehşete kapılır. Çolak ise amacına ulaştığını düşünerek restorandan ayrılmanın hazırlıklarını yapmaktadır. Fakat kaçmak sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Ahmet Kartal’ın kaçırılmasıyla büyük bir şok yaşayan Fatma, Bahar ve Güler’in desteğiyle ayakta durmaya çalışırken, kendine gelen Eylem, terörist kadını yakalamak üzere peşine düşer.

Çolak’ın giderek kontrolsüz bir hale gelmesi Agah için sorun olmaya başlamıştır. Nihai bir çözüm amacıyla Çolak’ı ziyaret eder ancak bu kez ipler Agah’ın elinde değildir.

Ahmet Kartal’ı bulmak için kadının izini süren Tim, uzun bir takibe girer. Hafız’ı çok zor bir sınav beklemektedir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz yanı başındaki Agâh tehlikesinden habersizce robot resmin olduğu dosyayı istihbarata ulaştırmak ister ancak Sancar’ı kurtarmaya gelen teröristler işleri değiştirecektir.

Bu sırada karışlarında Çolak’ı bulan Tim’i ise uzun bir gece beklemektedir. Bir yanda Sancar’ı teslim etmemek ve hastanedeki sivilleri kurtarmak için uğraşan Yavuz, diğer yanda Çolak’ın restorandan yarattığı tehlikeyi önlemek için mücadele edecektir.

Yavuz ve Tim’dekilere ulaşamayan Bahar, Güler’in evinde geldiğinde yabancı bir misafirle karşılaşır. Yardım eli uzattıkları bu misafirin onlar için başka planları vardır.

Kafasındaki kurşunun intikamını almak isteyen Çolak Yavuz’un gelmesini beklemeden yapar hamlesini. Restorandan gelen son telefon Yavuz’u hayati bir tercih yapmak zorunda bırakacaktır.