Söz 20. bölüm 2. fragmanında Yavuz'un zor seçimi

Söz dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. En son 30 Ekim'de izleyicilerle buluşan Söz'ün yarın akşam yayınlanacak olan 20. bölümünde kafasındaki kurşunun intikamını almak isteyen Çolak'tan karşı atak geliyor, tansiyon yükseliyor. Beklenmedik bir hamleyle sarsılan Yavuz, aldığı telefon üzerine bir seçim yapmak zorunda bırakılıyor. İşte Söz dizisinin 20. bölüm fragmanları!





YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Yavuz yanı başındaki Agâh tehlikesinden habersizce robot resmin olduğu dosyayı istihbarata ulaştırmak ister ancak Sancar’ı kurtarmaya gelen teröristler işleri değiştirecektir.



Bu sırada karışlarında Çolak’ı bulan Tim’i ise uzun bir gece beklemektedir. Bir yanda Sancar’ı teslim etmemek ve hastanedeki sivilleri kurtarmak için uğraşan Yavuz, diğer yanda Çolak’ın restorandan yarattığı tehlikeyi önlemek için mücadele edecektir. Yavuz ve Tim’dekilere ulaşamayan Bahar, Güler’in evinde geldiğinde yabancı bir misafirle karşılaşır. Yardım eli uzattıkları bu misafirin onlar için başka planları vardır.

Kafasındaki kurşunun intikamını almak isteyen Çolak Yavuz’un gelmesini beklemeden yapar hamlesini. Restorandan gelen son telefon Yavuz’u hayati bir tercih yapmak zorunda bırakacaktır.