Söz 19. bölüm fragmanında Tim büyük şok yaşıyor

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Söz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Söz yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde bu şokun ardından intikam yemini eden Tim, Sancar’ı ele geçirmek üzere yola çıkar. İşte, Söz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Korhan Paşa’nın konvoyuna yapılan hain saldırı Tim’e büyük bir şok yaşatır. Bu şokun ardından intikam yemini eden Tim, Sancar’ı ele geçirmek üzere yola çıkar. Zorlu şartlarda gerçekleştirilen operasyonun ardından Agâh’a bir adım daha yaklaşacaklardır.

Bir süre Tim’e veda etmek zorunda kalan Keşanlı, yeni tanıştığı yol arkadaşı Battal ile beklenmedik bir maceraya atılır.

Fransa’da patlamaya sebep olan Eylem, Sancar’ı öldürmenin planlarını yapar ancak mekâna döndüğünde karşılaştığı manzara, onu oldukça tehlikeli bir sürece sokacaktır.

Ateş’in veda yemeğinde Tim’i büyük bir sürpriz beklerken, diğer tarafta Yavuz, beklenmedik bir tehditle burun buruna gelecektir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Büyük Bey’in ölümü Timde ve ülkede büyük yankı uyandırır. Yavuz, Büyük Bey’i kendisinin öldürdüğünü Bahar’a itiraf edecektir ama son anda kararını değiştirmek zorunda kalır. Yavuz ve Bahar arasında büyük bir sır vardır artık.



Ateş ve Avcı, Büyük Bey’in asistanını yakalamak üzere sınır ötesine giderler ama karşılarında Eylem’i bulacaklardır. Agâh, Büyük Bey’in yerine geçmenin planlarını yaparken, kendisini ispatlaması için verilen görev Tim ve Sancar’ı karşı karşıya getirir.



Yavuz’un önderliğindeki Tim, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir üsse düzenlenecek saldırı istihbaratı ile bölgeye gider. Uzun süren çatışmanın ardından, Yavuz ve Tim’i tahmin etmedikleri bir son beklemektedir.