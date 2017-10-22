Söz 18. bölüm fragmanında Yavuz ve Bahar arasında artık bir sır vardır

Ekranların herkes tarafından sevilen ve takip edilen heyecanlı dizisi Söz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Söz yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yavuz, Büyük Bey’i kendisinin öldürdüğünü Bahar’a itiraf edecektir ama son anda kararını değiştirmek zorunda kalır. İşte, Söz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Büyük Bey’in ölümü Timde ve ülkede büyük yankı uyandırır. Yavuz, Büyük Bey’i kendisinin öldürdüğünü Bahar’a itiraf edecektir ama son anda kararını değiştirmek zorunda kalır. Yavuz ve Bahar arasında büyük bir sır vardır artık.



Ateş ve Avcı, Büyük Bey’in asistanını yakalamak üzere sınır ötesine giderler ama karşılarında Eylem’i bulacaklardır. Agâh, Büyük Bey’in yerine geçmenin planlarını yaparken, kendisini ispatlaması için verilen görev Tim ve Sancar’ı karşı karşıya getirir.



Yavuz’un önderliğindeki Tim, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir üsse düzenlenecek saldırı istihbaratı ile bölgeye gider. Uzun süren çatışmanın ardından, Yavuz ve Tim’i tahmin etmedikleri bir son beklemektedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Terör bağlantısı ortaya çıkan Büyük Bey, kaçmak için kızı Bahar’ı kullanmanın planlarını yaparken, Eylem bombayı patlatmadan kurtulmanın yolunu aramaktadır. Bu sırada Eylem’in üzerindeki bombanın patlamaması için Avcı da çok zor bir karar vermek üzeredir. Ancak ikisi de hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalacaktır.

Oğlunu kimin öldürdüğünü öğrenmek isteyen Çolak; Büyük Bey ve Agâh’a bir plan hazırlar. Tim’in düzenleyeceği operasyon işleri Çolak için epey zorlaştırır. Yavuz ise Büyük Bey’i yakalamak ve Bahar’ın hayatını kurtarmak arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.