Söz 17. bölüm fragmanında Yavuz, Bahar’ı kurtarabilecek mi?

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatan dizi Söz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Söz yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde aksiyon üst seviyede olacak. İşte, Söz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Terör bağlantısı ortaya çıkan Büyük Bey, kaçmak için kızı Bahar’ı kullanmanın planlarını yaparken, Eylem bombayı patlatmadan kurtulmanın yolunu aramaktadır. Bu sırada Eylem’in üzerindeki bombanın patlamaması için Avcı da çok zor bir karar vermek üzeredir. Ancak ikisi de hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalacaktır.

Oğlunu kimin öldürdüğünü öğrenmek isteyen Çolak; Büyük Bey ve Agâh’a bir plan hazırlar. Tim’in düzenleyeceği operasyon işleri Çolak için epey zorlaştırır. Yavuz ise Büyük Bey’i yakalamak ve Bahar’ın hayatını kurtarmak arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Suikasta uğrayan Yavuz, bu zor durumdan sağ çıkmak için mücadele ederken Karabatak ve Çaylak’ın oynadıkları oyunu anlayan Sarah füzeleri geri almak için Karabayır’a gelmiştir. Büyük bir tehlikenin ortasında kalan Çaylak ise Su’yu kurtarmak için kendini feda etmek zorunda kalır. Sancar’ın verdiği görev Eylem ve Tim’i karşı karşıya getirecektir. Büyük Bey’in kim olduğuna dair şüpheler giderek artarken, Karabatak’ın edindiği bilgi sayesinde Tim, Büyük Bey ve Sancar’ı köşeye sıkıştırır.