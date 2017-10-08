Söz 16. bölüm fragmanında Yavuz yaşam mücadelesi veriyor

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Söz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Söz yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Karabatak ve Çaylak’ın oynadıkları oyunu anlayan Sarah füzeleri geri almak için Karabayır’a gelmiştir. İşte, Söz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Suikasta uğrayan Yavuz, bu zor durumdan sağ çıkmak için mücadele ederken Karabatak ve Çaylak’ın oynadıkları oyunu anlayan Sarah füzeleri geri almak için Karabayır’a gelmiştir. Büyük bir tehlikenin ortasında kalan Çaylak ise Su’yu kurtarmak için kendini feda etmek zorunda kalır. Sancar’ın verdiği görev Eylem ve Tim’i karşı karşıya getirecektir. Büyük Bey’in kim olduğuna dair şüpheler giderek artarken, Karabatak’ın edindiği bilgi sayesinde Tim, Büyük Bey ve Sancar’ı köşeye sıkıştırır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Türkmen köyündeki halkı koruma görevi alan Tim ile köyü almak isteyen teröristler arasında yoğun ve tehlikeli bir çatışma başlar. Çatışma sürerken bir yanda Hafız diğer yanda ise Fatma hayatta kalma mücadelesi verir. Uzun süren mücadelenin sonunda Tim’i kötü bir sürpriz beklemektedir.



Agâh ile işbirliği yapan Çolak oldukça tehlikeli silahlara ulaşmıştır. Bu silahları ele geçirmek için yapılan eş zamanlı operasyonda Karabatak ve Çaylak yurtdışındaki bir kumarhanede önemli bir istihbarat edinmek için uğraşırken, Yavuz’un liderliğindeki Tim ise büyük bir tehdidin ortasında bulur kendini. İstihbarattan gelen bir fotoğrafla Yavuz hem Büyük Bey ile ilgili bir sırla hem de ölümle burun buruna gelecektir.