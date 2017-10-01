Söz 15. bölüm fragmanında Yavuz sırra yaklaşıyor

Ekranların büyük bir heyecanla takip edilen dizisi Söz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Söz yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Türkmen köyündeki halkı koruma görevi alan Tim ile köyü almak isteyen teröristler arasında yoğun ve tehlikeli bir çatışma başlar. İşte, Söz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Türkmen köyündeki halkı koruma görevi alan Tim ile köyü almak isteyen teröristler arasında yoğun ve tehlikeli bir çatışma başlar. Çatışma sürerken bir yanda Hafız diğer yanda ise Fatma hayatta kalma mücadelesi verir. Uzun süren mücadelenin sonunda Tim’i kötü bir sürpriz beklemektedir.



Agâh ile işbirliği yapan Çolak oldukça tehlikeli silahlara ulaşmıştır. Bu silahları ele geçirmek için yapılan eş zamanlı operasyonda Karabatak ve Çaylak yurtdışındaki bir kumarhanede önemli bir istihbarat edinmek için uğraşırken, Yavuz’un liderliğindeki Tim ise büyük bir tehdidin ortasında bulur kendini. İstihbarattan gelen bir fotoğrafla Yavuz hem Büyük Bey ile ilgili bir sırla hem de ölümle burun buruna gelecektir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Teröristler kışlaya büyük bir baskın düzenler. Hazırlıksız yakalanan Tim zor anlar yaşayacaktır. Tayini çıkan Bahar’ın Karabayır’da kalmak için aradığı çözüm hiç beklenmedik birinden gelecektir. Çolak eski gücüne kavuşmaya devam ederken, Sancar ve adamları ise bir Türkmen köyüne doğru harekete geçer. Türkmenleri korumak için gelen Yavuz ve Tim’i Sancar’dan başka bir tehdit beklemektedir.