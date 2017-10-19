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    Soylu: Kavala soruşturması gizli

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 22:53 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün, TBMM Genel Kurulu’nda işadamı Osman Kavala’nın gözaltına alınmasıyla ilgili soruya “Soruşturmanın gizliliği var” cevabını verdi. Osman Kavala’nın eşi Ayşe Buğra Kavala da bir açıklama yaparak “Yanlış anlama var” dedi.

    ‘BU HATA DÜZELTİLECEKTİR’

    Ayşe Buğra Kavala, “Konunun henüz soruşturma aşamasında olması nedeniyle, bu noktada acele değerlendirmeler yapmanın çok doğru olmadığını düşünmekteyiz. Kanaatimiz Osman Kavala hakkında bir yanlış anlamanın olduğu yönündedir. Kaldı ki, soruşturma ve yargı makamlarının bu hatayı süratle düzelteceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı olan ve sivil toplum çalışmalarıyla bilinen Kavala önceki gün Gaziantep’ten İstanbul’a dönüşte Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Süleyman Soylu
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