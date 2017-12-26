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    Soylu dilekçesi

    ANKARA
    26.12.2017 - 20:59 | Son Güncelleme:

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘FETÖ ile iltisaklı olabileceği’ iddiasıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara’ya iletilmek üzere Manisa Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, Soylu’ya yönelik “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlamalarında bulundu. Özgür Özel, dilekçede özetle şu iddialara yer verdi:

    Soylu dilekçesi

    2010 KIRILMA NOKTASI

    “FETÖ ile iltisaklı olabileceği, mahrem imam ya da kripto tabir edilen kimselerden dahi olabileceği ya da bu kimselerce yönlendirilmiş/yönlendirilmekte olabileceği yönünde ciddi şüpheler bulunan şüphelinin FETÖ tarafından finansmanı sağlanan ‘Demokrasi Buluşmaları’ isimli çalışmaları yaptığı, FETÖ ile iltisakı sebebiyle Demokrat Parti’den ihraç edildiği, ABD’de örgüt elebaşısı ile görüştüğü ve şüphelinin Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldığı hususları başta olmak üzere iddia edilen eylemlerin soruşturulması gerekmektedir. Son 10 yıldaki yurda giriş çıkışlarının incelenmesi gerekmektedir. 2010 referandum sürecinin şüpheli için kırılma noktası olduğu, saf değiştirdiği, DP’nin kararlarına rağmen Anayasa değişikliklerinin kabulü için çalışma gösterdiği, bu değişimin FETÖ’nün siyasi taktikleriyle benzeşmekte olduğu gözetildiğinde şüphelinin bu davranışı önem arz etmektedir.” 

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    Etiketler: gazetehaberleri , dilekçe , süleyman soylu
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