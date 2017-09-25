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Soylu:”Bundan sonra pasaport ve ehliyeti nüfus idaresi verecek”

İHA
25.09.2017 - 13:40 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 14:06

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bundan sonra pasaport ve ehliyeti nüfus idaresinin vereceğini açıkladı.

Bakan Soylu, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Müfettiş Kurulu 2017 Yılı İnceleme-Araştırma Çalışmaları Programı’na katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada şöyle söyledi: “Vatandaşın bürokrasiyle karşı karşıya kaldığı süreçleri azaltmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Soylu, “Vatandaşımız için bürokratik işlemlerde zaman ve mekan tasarrufunu iyi yapmalıyız.

11 milyon 100 bin nüfus idaremiz yeni çipli kartlardan verdiler. 1.5-2 ay patinaj yaptık. Yedi günde bunu sağlıyoruz. Bunu bir gün daha aşağı düşüreceğiz. Şehir merkezleri içinde beş güne ineceğiz. Vatandaşımıza kaliteli ve hızlı hizmet vermek için mücadele ediyoruz.

Bundan sonra pasaport ve ehliyeti nüfus idaresi verecek. Vatandaş bir parmak basınca devlet sana bir daha parmak bas demeyecek. Hem vatandaşımız fazla zaman tüketmeyecek hem de kamu dairesindeki verimliği en üst noktaya çıkaracağız. Bütün bunlarla birlikte trafikteki tescili 2018 Mart’a yetişecek noterlere vereceğiz. Maliyet yükselmesi olmayacak."

Etiketler: Süleyman Soylu , Türkiye Müfettiş Kurulu , Ehliyet
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