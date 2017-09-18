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    Soygun mağduru çalışandan fast food devine dava

    Damla GÜLER
    18.09.2017 - 13:16 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 13:48

    Dünyaca ünlü Fast Food markasına çalışanından, “Can ve mal güvenliğimi sağlayamadın” davası açıldı. Geçen mayıs ayında Mc Donald’s şubesine giren soyguncular şube müdürünü darp edip aracını çalınca şube müdürü H.Y, fast food zincirine maddi manevi tazminat davası açtı.

    Mc Donald’s’ın Kozyatağı Şubesi 24 Mayıs 2017 tarihinde silahlı 5 kişinin saldırısına uğramıştı.Soygun mağduru çalışandan fast food devine dava

    Uzun namlulu silahlarla şubeyi basan saldırganlar şube çalışanlarını başlarına silah kabzasıyla vurarak etkisiz hale getirmiş ve şube müdürünün aracını alarak kaçmıştı. Yaşanan olayın ardından babasına ait yaklaşık 50 Bin TL değerindeki aracı çalınan şube müdürü H.Y fast food zincirine dava açtı.

    “GÜVENLİK BULUNDURMALIYDI”

    Şube Müdürü H.Y adına İş Mahkemesi’ne dilekçe veren Avukat Aytaç Yavuz, davalı işletmenin küresel bir marka olması, ABD’nin simgelerinden biri olması sebebiyle kimi zaman çeşitli boykot ve saldırıların odağı olduğunu belirterek, “Davalının tek bir güvenlik görevlisi dahi bulundurmaması, müvekkilin zararındaki yegane kusurlu taraf olduğunu ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

    “İŞVEREN GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK ZORUNDA”

    İşverenin çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla ve mesleki risklerin önlenmesi için her türlü tedbirin alınmasını sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatan Avukat Aytaç Yavuz, müvekkilinin saldırganlar tarafından ciddi şekilde darp edildiğini ve müvekkilinin ruh sağlığının onarılmaz şekilde bozulduğunu belirtti.

    MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

    Şirketin kusurunu kabul ederek H.Y’nin hesabına, “..Soygun Araç Bedeli” açıklamasıyla 22 Bin 500 TL yatırdığını söyleyen avukat Yavuz, “Oysa müvekkilin aracının bedeli bu bedelden çok yüksek olması sebebiyle bakiye maddi tazminat talep etme gereği duyulmuştur” dedi.

    Avukat Aytaç Yavuz dilekçenin son kısmında ise, bin TL maddi tazminat ile 50 Bin TL’lik toplam 51 Bin TL’lik tazminat talebinde bulundu.

     

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    Etiketler: fast food , soygun , dava
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