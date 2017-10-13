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    Soygun için Rusya’dan adam getirmişler

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    13.10.2017 - 15:03 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da turizm acentesine para taşıyan kurye Mehmet M.’yi döverek, 40 bin Dolar’lık soygun yapan 5 kişi, operasyonla yakalandı. Çetenin, soygun için Rusya’dan 1 kişi getirdiği belirlendi.

    Olay, 22 Ağustos günü, Muratpaşa İlçesi’nde bulunan Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. Bankadan çektiği 140 bin Dolar’ın 100 bin dolarını bir çantaya, geri kalanını ikinci çantaya koyan turizm firması kuryesi Mehmet M., Yenigün Mahallesi’nde saldırıya uğradı. Saldırganlar, Mehmet M.’yi darp ederken, içinde 40 bin Dolar bulunan çantayı alıp kaçtı. Olay sonrası harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve 2 kilometre çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İnceleme sonunda şüphelilerin, Ahıskalı E.U., İ.A., M.A., İ.K. ve N.A. olduğu belirlendi. Şüpheliler, konakladıkları otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Şüphelilerin, günlerdir Mehmet M.’yi takip ettiği, soygunu gerçekleştirmesi için Rusya’dan tarifeli uçakla İvan Kaniski adlı kişiyi getirdiği, soygun sonrasında ise Kaniski’yi uçakla ülkesine gönderdiği ortaya çıktı. Tamamının karate sporuyla uğraştığı belirtilen şüphelilerin, polisi karşılarında görünce korktuğu ve hemen teslim olduğu belirtildi. İfadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: rus
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