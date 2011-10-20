Soyak'tan İzmir'e "ALTIN" proje!

Gayrimenkul sektöründe güven ve kalitenin temsilcisi Soyak, 50. kuruluş yılında altın projesi Soyak Mavişehir Optimus Gold İzmir’de hayata geçiriyor. Rahatlığı, konforu ve lüksü ile ayrıcalıklı bir yaşam düşleyenler için Karşıyaka’da yükselecek Soyak Mavişehir Optimus Gold, “ilk fiyat avantajıyla” İzmirlilere altından daha kârlı bir yatırım fırsatı sunuyor.

Gayrimenkul, enerji, çimento ve döküm sektörlerinde kaliteyi temel alarak hareket eden ve yüksek standartlı, öncü yatırımlara imza atan Soyak; 50. kuruluş yılında İzmirlileri altın projesi Soyak Mavişehir Optimus Gold ile tanıştırdı. Soyak’ın sürdürülebilir kalite anlayışıyla geliştirdiği, akıllı bina teknolojisiyle donatılan Soyak Mavişehir Optimus Gold; ‘ideal’ fonksiyonları, rahatlığı, konforu ve lüksü ile İzmir’de ayrıcalıklı yaşamın yeni sesi olacak.



Soyak Mavişehir Optimus Gold’da yaşamın keyfini çıkarın…

1+1, 2+1, 3+1 gibi farklı büyüklüklerde daire tipleri, 2+1, 3+1 ve 4+1 bahçeli dubleks seçenekleriyle her zevke ve ihtiyaca hitap edecek Soyak Mavişehir Optimus Gold'da, daire fiyatları 136 bin TL'den başlıyor. “İlk fiyat avantajı” ile satışa sunulan 295 konutluk “altın” projede, yüzde 5 peşinat ve 120 ay vade için %0,99 faiz oranı uygulanıyor.

Hem yaşam alanları hem de daireleri, adına yakışır şekilde ‘ideal’ ölçülere ve yüksek standartlara sahip Soyak Mavişehir Optimus Gold, sakinlerine ankastre beyaz eşyalı (fırın, ocak, ankastre bulaşık makinası ve aspiratör) olarak teslim edilecek. Soyak’ın sürdürülebilir kalite anlayışı ile geliştirilen, ayrıcalıkl ı tasarımı ile dikkat çeken proje; açık ve kapalı otoparklar, özel peyzaj tasarımlı bahçeler ve kat bahçeleri, kafe, yüzme havuzları, basketbol sahası, tenis kortu ve çocuklara özel oyun alanı ile keyifli ve yeni nesil bir yaşamın tadını çıkarma fırsatı sunuyor. Projede, elektrikli şarj ünitesi, 24 saat kapalı devre güvenlik kamera sisteminin (CCTV) yanı sıra, intercom sistemi, fiberoptikle internet üzerinden yayın yapan IPTV ve IP telefon, kalorimetre sistemi, bilgisayarlı merkezi enerji ölçüm sistemi hizmeti de bulunuyor.

Ayrıca Karşıyaka’daki Soyak Mavişehir Optimus Gold satış ofisinden hafta içi ve hafta sonu, Müşteri Hizmetleri’nden ise 444 0 795 numaralı telefondan 7 gün 24 saat bilgi alabilirsiniz.

Soyak Mavişehir Optimus Gold projesi ile ilgili Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız



