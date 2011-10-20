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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Soyak'tan İzmir'e "ALTIN" proje!

Soyak'tan İzmir'e "ALTIN" proje!

20.10.2011 - 10:05 | Son Güncelleme:

İzmir'e "ALTIN" proje! Üstelik Soyak'tan

Gayrimenkul sektöründe güven ve kalitenin temsilcisi /images/100/0x0/55eaddc5f018fbb8f89bb421Soyak, 50. kuruluş yılında altın projesi Soyak Mavişehir Optimus Gold İzmir’de hayata geçiriyor. Rahatlığı, konforu ve lüksü ile ayrıcalıklı bir yaşam düşleyenler için Karşıyaka’da yükselecek Soyak Mavişehir Optimus Gold, “ilk fiyat avantajıyla” İzmirlilere altından daha kârlı bir yatırım fırsatı sunuyor.

Gayrimenkul, enerji, çimento ve döküm sektörlerinde kaliteyi temel alarak hareket eden ve yüksek standartlı, öncü yatırımlara imza atan Soyak; 50. kuruluş yılında İzmirlileri altın projesi Soyak Mavişehir Optimus Gold ile tanıştırdı. Soyak’ın sürdürülebilir kalite anlayışıyla geliştirdiği, akıllı bina teknolojisiyle donatılan Soyak Mavişehir Optimus Gold; ‘ideal’ fonksiyonları, rahatlığı, konforu ve lüksü ile İzmir’de ayrıcalıklı yaşamın yeni sesi olacak.

Soyak Mavişehir Optimus Gold’da yaşamın keyfini çıkarın… 

 1+1, 2+1, 3+1 gibi farklı büyüklüklerde daire tipleri, 2+1, 3+1 ve  4+1 bahçeli dubleks seçenekleriyle her zevke ve ihtiyaca hitap edecek Soyak Mavişehir Optimus Gold'da, daire fiyatları 136 bin TL'den başlıyor. “İlk fiyat avantajı” ile satışa sunulan 295 konutluk “altın” projede, yüzde 5 peşinat ve 120 ay vade için %0,99 faiz oranı uygulanıyor.

Hem yaşam alanları hem de daireleri, adına yakışır şekilde ‘ideal’ ölçülere ve yüksek standartlara sahip Soyak Mavişehir Optimus Gold, sakinlerine ankastre beyaz eşyalı (fırın, ocak, ankastre bulaşık makinası ve aspiratör) olarak teslim edilecek. Soyak’ın sürdürülebilir kalite anlayışı ile geliştirilen, ayrıcalıkl/images/100/0x0/55eaddc5f018fbb8f89bb423ı tasarımı ile dikkat çeken proje; açık ve kapalı otoparklar, özel peyzaj tasarımlı bahçeler ve kat bahçeleri, kafe, yüzme havuzları, basketbol sahası, tenis kortu ve çocuklara özel oyun alanı ile keyifli ve yeni nesil bir yaşamın tadını çıkarma fırsatı sunuyor.  Projede, elektrikli şarj ünitesi, 24 saat kapalı devre güvenlik kamera sisteminin (CCTV) yanı sıra, intercom sistemi, fiberoptikle internet üzerinden yayın yapan IPTV ve IP telefon, kalorimetre sistemi, bilgisayarlı merkezi enerji ölçüm sistemi hizmeti de bulunuyor.

Ayrıca Karşıyaka’daki Soyak Mavişehir Optimus Gold satış ofisinden hafta içi ve hafta sonu,  Müşteri Hizmetleri’nden ise 444 0 795 numaralı telefondan 7 gün 24 saat bilgi alabilirsiniz.

 

 Soyak Mavişehir Optimus Gold projesi ile ilgili Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız

 


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