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Soyak'Ä±n HalkalÄ±'daki yeni yÄ±ldÄ±zÄ± Evostar!...

07.10.2011 - 09:30 | Son GÃ¼ncelleme:

Soyak'tan 50. yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'un hÄ±zla geliÅŸen merkezlerinden HalkalÄ±'da yeni bir proje SOYAK EVOSTAR.

Modern, doÄŸa ile dost bir ortamda konforlu ve huzurlu bir yaÅŸam vaat eden 1000 konutluk Soyak Evostar, HalkalÄ±'nÄ±n yÃ¼kselen yeni yÄ±ldÄ±zÄ± olacak! Soyak, Ä°stanbul HalkalÄ±'daki projesi Soyak Evostar'dan 81.500 TL'den /images/100/0x0/55ea49b5f018fbb8f8762a81baÅŸlayan fiyatlar ile daire sahibi olma imkanÄ± sunuyor. Emlak Konut GYO ile hasÄ±lat paylaÅŸÄ±mÄ± yÃ¶ntemiyle geliÅŸtirilen, 1.000 konuttan Soyak Evostar projesinde yÃ¼zme havuzlarÄ±, basketbol alanlarÄ±, tenis kortlarÄ± ve sosyal tesisler bulunuyor. FarklÄ± konut tipleri ve uygun fiyat seÃ§enekleriyle, sakinleri iÃ§in ÅŸehrin iÃ§inde gÃ¼venli ve doÄŸayla iÃ§ iÃ§e bir yaÅŸam alanÄ± sunan Soyak Evostar projesi, yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in de yÃ¼ksek deÄŸer kazandÄ±ran bir proje olacak.Â Â Â

Ä°lk Fiyat AvantajÄ±yla Ev Sahibi Olma FÄ±rsatÄ±nÄ± KaÃ§Ä±rmayÄ±n.

Toplam 2 etap ve 1.000 konuttan oluÅŸan, StÃ¼dyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin yer alacaÄŸÄ± projede ayrÄ±ca, bahÃ§eli dubleks evler de Soyak kalitesine gÃ¼venenlerin beÄŸenisine sunuluyor. 81.500 ile 266.500 TL arasÄ±ndaki daire fiyatlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, bahÃ§eli ve dubleks evlerin fiyatlarÄ± 196.000 TL ile 299.500 TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸen Soyak Evostar'ta her bÃ¼tÃ§eye uyarlanabilecek artan taksit ve ara Ã¶demeli esnek Ã¶deme planlarÄ± yer alÄ±yor.Â

TanÄ±tÄ±ma Ã¶zel fiyat ilk fiyat avantajÄ± ile satÄ±ÅŸa sunulan projede 120 ay iÃ§in yÃ¼zde 5 peÅŸinat ve %0.99 faiz oranÄ± uygulanÄ±yor. /images/100/0x0/55ea49b5f018fbb8f8762a83Â

Soyak EvostarÂBinalarda Enerji PerformansÄ± YÃ¶netmeliÄŸi'ne uygun ÅŸekilde geliÅŸtirilirken; doÄŸaya zarar vermeyen ve tasarruf saÄŸlayan malzemelerin kullanÄ±mÄ±ndan, enerji verimliliÄŸi ve sosyal yaÅŸam alanlarÄ±na kadar bir Ã§ok alanda inceleme, araÅŸtÄ±rma ve uygulama yapÄ±ldÄ±. YeÅŸilin ve su Ã¶ÄŸesinin bir arada bulunduÄŸu Soyak Evostar 'da site sakinleri; Ã¶zel peyzaj tasarÄ±mlÄ± bahÃ§eler, yÃ¼zme havuzlarÄ±, basketbol ve tenis sahalarÄ± ile sosyal tesislerde keyifli bir yaÅŸamÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karacak. Projede 24 saat boyunca gÃ¼venlik hizmeti olacak. Soyak Evostar, satÄ±n alÄ±rken saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶deme avantajlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, yaÅŸam baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda aidatlardaki tasarrufla, gelecekte de kazanma fÄ±rsatÄ± sunacak.ÂSoyak Evostar projesinden detaylÄ± bilgi almak iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.Â  AyrÄ±ca Soyak MÃ¼ÅŸteri Hizmetlerinin 444 0 795 (SYK) no'lu telefonunaÂ  ulaÅŸarak da detaylÄ± bilgi alabilirsiniz.

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN..
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