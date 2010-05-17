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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Soyak Siesta’da Tüm Daireler Ayda 500 TL Taksitle

Soyak Siesta’da Tüm Daireler Ayda 500 TL Taksitle

17.05.2010 - 19:44 | Son Güncelleme:

Konut sektörünün öncüsü Soyak’tan ev sahibi olmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat!

Soyak, İzmir Karşıyaka’ya yeni bir yaşam tarzı getirecek olan “Soyak Siesta” projesinde çok cazip bir kampanyaya daha imza atıyor. İzmir’e yeni bir yaşam anlayışı getiren Soyak Siesta’da tüm daire tipleri ilk 24 ay boyunca 500 TL taksitle satışa sunuluyor.

Gayrimenkul yatırımlarıyla İzmir’e yeni bir soluk getiren Soyak’ın, fonksiyonelliği, mimari estetikle birleştirdiği, Soyak Siesta  projesi, yüksek değer kazanacak bir yatırım niteliği taşıyor.  Üst düzey kalitenin en uygun ödeme koşullarıyla müşterilere sunulduğu 2.250 konutluk projenin 320 daireden oluşan 3. etap satışları, gördüğü yoğun ilgiyle hızla devam ediyor.

Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma İmkanı

“Az katlı” bina anlayışı ile oluşturulan Soyak Siesta projesinde, 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere ilk 24 ay boyunca 500 TL taksit ödeyerek sahip olmak mümkün. İlk 24 aydan sonra ise, daire tiplerine ve vade seçeneğine göre aylık taksit miktarları değişiklik gösterecek. Sadece yüzde 5 peşinat ödeyerek ev sahibi olunan Soyak Siesta’da, 1+1 daireler için 5.350 TL, 2+1 daireler için 7.350 TL ve 3+1 daireler için ise 10.700 TL peşinat ödeniyor.  Cazip ödeme koşulları ile Soyak Siesta 1. ve 2. etaptan daire sahibi olanlar 10 ay sonra, 3. etaptan daire sahibi olan müşteriler, Mart 2012’de Soyak’ın sunduğu ayrıcalıklı yaşam biçimine kavuşacak.

/images/100/0x0/55ea0cd1f018fbb8f8675b3eYeni nesil yaşam kalitesini yansıtan proje; yaşamı renklendirecek, sağlıklı yaşam standartları sunacak sosyal olanakları da en üst düzeyde sağlıyor.  Projede; spor alanları, yüzme havuzları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisler, açık ve kapalı otoparkların yanısıra, planlanan ticaret merkezi sakinlere günlük ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyor.

Soyak Siesta, İzmir çevre yoluna direkt bağlantı, metro ve alışveriş merkezlerine yakınlığı ile de daire sahiplerinin yaşamlarını kolaylaştırıyor.


Soyak’ın “Sürdürülebilir yaşam” anlayışıyla oluşturduğu proje, çevre dostu tasarım ve mimariyle planlandı.Soyak Siesta’ nın enerji verimliliği ve tasarruf sağlayan uygulamaları ile ısınma ve aydınlatma masrafları konusunda da avantaj sağlaması hedefleniyor. 

Yeşil çatı uygulaması bulunan Soyak Siesta’da salonlardaki dimerli aydınlatma sistemleri;  daire içlerinde kullanılan armatürlerdeki tasarruflu ampüller kullanılıyor. Çevre aydınlatmada tasarruflu (led'li) aydınlatma sistemleri; ortak sosyal alanlarda sıcak suyu ısıtmada güneş paneli ile yapılıyor.

Dairelerde 2 kademeli (3-6 litre) rezervuarlı klozet sistemleri ile kişilere su kullanımının dengeli tüketimi teşvik ediliyor. Özellikle doğru yapılan mantolama uygulamaları ile yaklaşık %35-50 oranında enerji tasarrufu yapılması hedefleniyor.


Soyak Siesta 3. Etap ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.



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