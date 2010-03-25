Soyak Siesta 3. Etap Ayda 464 TL Taksitle Satışa

Soyak Siesta projesine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle, 3. etabı planlanandan 6 ay önce satışa çıktı. 320 konuttan oluşan Soyak Siesta Proje’sinin 3. etabından, 1+1’den 3+1’e farklı daire seçeneklerinden ayda 464 TL taksitle daire sahibi olabilirsiniz. Bir yıl önce temeli atılan ve yüksek yaşam kalitesini uygun ödeme imkanlarıyla buluşturan projenin ilk iki etabının yüzde 80’i büyük bir hızla satıldı.
Soyak, İzmir’de yaşam kalitesini yükselten yatırımlarına devam ediyor. Kent yaşamına farklı bir soluk getiren Soyak Siesta projesinin 320 konuttan oluşan 3. etabının satışları başladı. Kent yaşamının içinde doğa dostu bir yaşam vaadeden projede konfor, fonksiyonellik, mimari estetik ve tasarruflu yaşam tarzı öne çıkıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 tipteki zengin daire seçenekleriyle modern yaşamı kolaylaştıran çözümler sunan Soyak Siesta, kalite ve güven anlayışını uygun ödeme fırsatlarıyla birleştiriyor.
Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma İmkanı
“Az katlı bina” konseptiyle İzmir’i güzelleştiren Soyak Siesta’nın 3. etabı, 94.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Yalnızca %5 peşinatla ev sahibi olunabilen Soyak Siesta 3. etapta, 464 TL’den başlayan taksitlerle 120 aya kadar vade imkanı bulunmakta. Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan projede ayrıca peşin ödemede %6 indirim seçeneğinden de yararlanmak mümkün.
Soyak Siesta, çağdaş yaşamın bütün özelliklerini bir araya topluyor. Fonksiyonelliği ve mimari estetiği buluşturan modern yaşam alanları; doğa dostu uygulamalarla geleceğe katkı sağlayan tasarruflu bir yaşam tarzına sahip olan projede, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için tüm detaylar düşünüldü. Soyak Siesta sakinleri, ısınma, aydınlatma, temizlik vb. ödemeleri kapsayan uygun aidatlar sayesinde gelecekte de kazanmaya devam edecekler.
Soyak Siesta 3. Etap ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.