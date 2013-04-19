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Soyak Evostar’da sadece 300 daire kaldı !

19.04.2013 - 08:42 | Son Güncelleme:

İstanbul’un yükselen değeri Halkalı’da yer alan Soyak Evostar’da tüm daireler yüzde 1 peşinatla ve dayalı döşeli satışa sunuluyor. Üstelik 1 yıl sonra ödemeye başlanılan Soyak Evostar’da sadece 300 tane kaldı! Kampanya 24 Nisan’a kadar geçerli!

/images/100/0x0/55ea2d94f018fbb8f86fd9daGayrimenkul sektöründe her zaman öncü projelere imza atan Soyak, Halkalı’da yer alan ve yeni bir yaşam tarzı sunan Soyak Evostar’da, 24 Nisan’a dek sürecek bir kampanya başlatıyor. 1000 daireden 700 tanesi satılan ve sadece 300 daire kalan Soyak Evostar’ın bu kampanyasında daireler yüzde 1 peşinatla, dayalı döşeli satışa sunuluyor. Üstelik, Soyak Evostardan konut sahibi olmak isteyenler, %1 peşinattan 1 yıl sonra 120 ay vadeyle % 0.75 faiz oranıyla ödemeye başlayabilecekler.

1 yıl sonra ödemeye başlanan kampanyada, Soyak Evostar ev almak isteyenlere evlerini istedikleri gibi dayayıp döşemeleri için 5 bin TL ila 20 bin TL arasında değişen hediye çeki veriyor. Tüm bu avantajların yanı sıra Soyak Evostar %1 KDV taahhüdü de sunuyor.

Alırken de otururken de daha az ödeme yapılmasına imkan tanıyan Soyak Evostar’da gereksiz hacimlerden doğan satış fiyatları, ekstra ısıtma, soğutma, elektrik, su, temizlik ve aidat giderleri en aza indirildi.

1000 konutun yer aldığı Soyak Evostar’da konut fiyatları da çok cazip. Stüdyo daireler 110.000 TL’den satışa sunulurken, 1+1’ler  161 bin TL, 2+1’ler 199 bin 500 TL ve  3+1 daireler 334 bin  TL’den satılıyor. Ayrıca projede 2+1 bahçeli dubleksler 291 bin  TL’lik cazip fiyatla ev sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Soyak Evostar projesinden detaylı bilgi almak için tıklayınız.  Ayrıca Soyak Müşteri Hizmetlerinin 444 0 795 (SYK) no’lu telefonuna  ulaşarak da detaylı bilgi alabilirsiniz.

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