Soyak Evostarâ€™da alÄ±rken kazandÄ±ran dayalÄ± dÃ¶ÅŸeli kampanya...

Ä°stanbulâ€™un yÃ¼kselen deÄŸeri HalkalÄ±â€™da yer alan Soyak Evostarâ€™da alÄ±rken
kazandÄ±ran bir kampanya baÅŸlÄ±yor. 6 Martâ€™a kadar sÃ¼ren kampanyada
tÃ¼m daireler %1 peÅŸinatla dayalÄ± dÃ¶ÅŸeli olarak satÄ±ÅŸa sunuluyor.
Ãœstelik taksitler 1 yÄ±l sonra baÅŸlÄ±yor.
Gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼nde her zaman Ã¶ncÃ¼ projelere imza atan Soyak, HalkalÄ±â€™da yer alan ve yeni bir yaÅŸam tarzÄ± sunan Soyak Evostarâ€™da 6 Martâ€™a kadar sÃ¼ren bir kampanya baÅŸlatÄ±yor: TÃ¼m konutlar kampanya dahilinde % 1 peÅŸinatla dayalÄ± dÃ¶ÅŸeli olarak satÄ±ÅŸa sunuluyor. Ãœstelik, Soyak Evostarâ€™dan konut sahibi olmak isteyenler, %1 peÅŸinattan 1 yÄ±l sonra 120 ay vadeyle % 0.79 faiz oranÄ±yla Ã¶demeye baÅŸlayabilecekler.Â
%1 KDV taahhÃ¼dÃ¼ de sunan Soyak Evostar, bu kampanyadan konut almak isteyenlere dekorasyon hediye Ã§eki de veriyor. TutarlarÄ± 5 bin TL ile 20 bin TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸen dekorasyon hediye Ã§ekleri, ofislerde dileyenlere indirim tutarÄ± olarak sunulacak.