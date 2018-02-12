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    ‘Soyağacı’na günlük kota

    ANKARA
    12.02.2018 - 21:10 | Son Güncelleme:

    NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün e-devlet üzerinden hizmete açtığı ve yoğunluktan kilitlenince geçici olarak kapatılan soyağacı sorgulama sistemi, günlük kota uygulamasıyla tekrar devreye girecek.

    Genel Müdürlük, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden üst düzey bir yetkili, “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca çalışma yürütülüyor. Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi sözkonusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız sakin olmaları” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü , soyağacı , son dakika
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