Soya üretiminde zirvede

Bereketli topraklarıyla bilinen Çukurova’da, pamuk ve soya hasadında neredeyse sona gelindi. Yağışların iyi gitmesiyle bu yıl buğdayın yanı sıra soya ve pamukta da verim arttı. Adana’da bir tarlada soya hasadına katılan Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, soyada dekar başına ortalama 451 kilo verim alındığını açıkladı. Soyanın besin değeri, mineral ve vitaminler açısından oldukça zengin bir bitki olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle dedi:

"Soyanın, insan sağlığına bilimsel olarak kanıtlanmış yararları var. Ayrıca 400’den fazla endüstriyel ürün yapımında kullanılması nedeniyle tarımsal ürünler arasında önemli bir yer tutuyor."

"HARİKA BİTKİ"

Yararları ve sanayiye katkısı nedeniyle soyanın ’Harika bitki’ olarak anıldığını kaydeden İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, şöyle konuştu:

"Soya bitkisi, tanesindeki ortalama yüzde 18-20 yağ, yüzde 40 protein, yüzde 30 karbonhidrat, yüzde 5 mineral madde ve çok sayıdaki vitamin ile protein yapısında zengin ve değerli amino asitler bulundurması sebebiyle, harika bitki olarak anılmaktadır. Soya, insan beslenmesinin yanında, hayvan yemi olarak da kullanılmakta, soya küspesinin içerdiği yüksek orandaki protein nedeniyle kümes hayvanları için çok yararlı olduğu bilinmektedir. Bu özelliklerinin yanında soya, sanayide de en çok kullanılan bitkiler arasındadır. Soya, un, süt, yoğurt ve peynir yapımının yanı sıra, boya, muşamba, tutkal gibi daha birçok sanayi ürünü imalatında kullanılmaktadır. Soyadan elde edilen sanayi ürün sayısı 400’e çıkmıştır. Ülkemizde soyanın toplam üretim alanı 381 bin 804 dekar, toplam üretim miktarı 165 bin tondur. Sevinerek söylemeliyim ki Adana’da, 222 bin 607 dekar alanda 100 bin 436 ton soya üretimi gerçekleşmiştir. Bu da Türkiye soya ekilişinin yüzde 60.87’ini oluşturmaktadır."