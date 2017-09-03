Şov Almanlara kalmayacak

DÜNYANIN en büyük fuarlarından biri olarak kabul edilen ve Paris fuarıyla birlikte iki yılda bir dönüşümlü olarak düzenlenen ‘Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’ (IAA) önümüzdeki hafta 67’nci kez kapılarını açacak. 12-13 Eylül’de önce dünya basını için şov yapacak fuarı 14-24 Eylül tarihlerinde ise otomobilseverler ziyaret edebilecek. Son dönemde özellikle kendine ait otomotiv markalarına sahip ülkelerde düzenlenen uluslararası fuarlara katılım konusunda yaşanan sıkıntı Frankfurt’ta da kendini gösteriyor. Bazı markalar ev sahibi yani o ülkenin milli markalarının gölgesinde kalmak istemediğinden bazıları ise artık fuarlara yapılan yatırıma inanmadığı için bu vitrinde yer almak istemiyor. Geçtiğimiz yıl Fransız markaların gövde gösterisi yaptığı Paris fuarına Ford, Mazda, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini ve Volvo katılmamıştı. Bu markaların bazıları fuara katılmama nedeni olarak ‘yeni modellerin piyasaya çıkış tarihlerinin fuar tarihiyle uyuşmaması’ olarak açıklasa da kulislerde yüksek maliyetler nedeniyle katılım olmadığı da konuşuldu. Frankfurt otomobil fuarına katılımda da bu yıl benzer sıkıntı yaşanıyor. Alman markaların gövde gösterisi yapacağı fuara Avrupa’da satışların yüzde 20’sini gerçekleştiren Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Peugeot, DS, Infiniti, Mitsubishi, Nissan, Isuzu ve Volvo katılmayacağını açıkladı. İşte bu yüzden fuarın Alman devleri Volkswagen, Mercedes ve BMW’nin şovuna dönüşeceğine inanılıyordu. Ancak Hyundai, Kia, Citroen, Honda, Toyota, Subaru, Dacia ve Suzuki gibi fuara katılma kararı alan markalar sergileyecekleri yeni modellerle şovu Almanlara kaptırmayacakları mesajını net olarak verdiler.

KOMPAKT SUV SAVAŞLARI

Kuşkusuz ev sahibi Alman markalar Frankfurt fuarında yine tüm güçlerini ortaya koyacaklar ama bu kadar eksiğe rağmen diğer katılımcıların modelleri de şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. Bu modellerden ikisi Türkiye adına da önem taşıyor. Hyundai’nin fuarda sergileyeceği yeni kompakt SUV modeli Kona’nın muhtemel üretim adresi İzmit olacak. Fuarda bu müjdenin resmi olarak verilmesi bekleniyor. Türkiye adına önemli diğer model ise Toyota’nın Sakarya’da ürettiği C-HR modelenin güçlendirilmiş yeni hibrit konsepti olacak. Fuarda ayrıca Dacia’nın Türkiye’de çok satan kompakt SUV modeli Duster’ın tamamen yenilenmiş hali ile Citroen’in yeni nesil kompakt SUV modeli C3 Aircross sergilenecek. Yani aslında Frankfurt fuarı adeta bir kompakt SUV savaşına sahne olacak. Son 4 yılda dünyada satış rakamları beş kat büyüyen bir segment olan SUV pazarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen markaların rekabeti fuarda Almanların gövde gösterisini azaltması bekleniyor.

SAKARYALI C-HR GÜÇLENİYOR

Toyota, sadece Türkiye’de üretilen ve tüm dünyada büyük satış başarısına ulaşan C-HR modelinin yeni konsepti ‘C-HR Hy-Power’ı ilk kez Frankfurt’ta beğenilere sunacak. Toyota’nın Avrupa Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen ve C-HR’nin duyusal ve güçlü görünüşünü vurgulama amacı taşıyan yeni ‘Hy-Power’ konseptinde 1.8 litrelik bir benzinli motor ile 120 beygir gücünde daha güçlü elektrikli motor ve CVT şanzımanın bir arada olacağı belirtiliyor.

İZMİTLİ KONA AVRUPA’DA

KORELİ otomotiv devi Hyundai, özellikle Avrupa’da liderlik için en büyük kozu olan yeni kompakt SUV modeli Kona’nın Avrupa prömiyerini ilk kez Frankfurt’ta yapacak. Hyundai Assan tarafından İzmit’te üretilmesi gündemde olan Kona, Avrupa’da büyüyen kompakt SUV sınıfında Koreli üreticinin en büyük kozu olacak. Hyundai tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılında Avrupa’daki en büyük Asyalı otomotiv üreticisi olmak istedikleri ve İzmit’te üretilecek yeni modelin bu hedef için çok önemli olduğu belirtildi.

KARDEŞİ YOK SAHNE ONUN

FRANSIZ PSA Grubu bünyesinde yer alan Citroen, kardeşi Peugeot fuara katılmayınca sahneye tek başına çıkacak. Citroen fuarda uluslararası SUV atağının en yeni modeli C3 Aircross’un dünya lansmanını gerçekleştiriyor. Yeni C3 Aircross, güçlü, özgün ve canlı duruşu ile dikkat çeken, 4,15 m uzunluğunda kompakt bir SUV. Dört farklı tavan renk seçeneğine sahip olan C3 Aircross’ta toplam renk kombinasyonları 90’ı, kabin opsiyonları da 5’i buluyor.

DAHA KASLI DAHA SAĞLAM

DACIA, Türkiye’nin en çok satan SUV modellerinden biri olan Duster’ı yeniliyor. İlk kez Frankfurt fuarında sergilenecek yeni modelin 2010’dan bu yana bir milyonu aşkın satış adedine ulaşan Duster’ın başarısını devam ettirmesi bekleniyor. Eski modelin DNA’sına sadık kalan yeni tasarımı ile Duster’ın sağlam ve kaslı kişiliği, yeni ve lansman rengi Atakama Turuncusu ile vurgulanıyor. Yeni Duster ön bölümde yapılan değişiklikler ve LED gündüz farları içeren yeni far tasarımı ile dikkat çekiyor. Diğer taraftan yatay çizgiler ve en uç köşelere yerleştirilen farlar modelin sağlam duruşunu pekiştiriyor.

EN UCUZ FERRARI

İTALYAN Ferrari, en uygun fiyata satılan modeli California’nın yerine Portofino modelini getiriyor. Ferrari’nin yeni giriş seviyesi GT modeli olan Portofino, mevcut modeller içerisinde en ucuzu olacak. Aracın fiyatının 200 bin dolara satılan ve üretimden kaldırılacak olan California ile benzer bir fiyatta olması bekleniyor. 600 HP gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşabilen Ferrari Portofino, en hızlı cabrio olma özelliğini taşıyor. 4586 mm uzunluğa ve 1938 mm genişliğe sahip araç 100 km’de 10.5 litre benzin tüketiyor. Maksimum hızı ise 320 km/s. Yeni Ferrari Portofino Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünyaya tanıtılacak.

ÇOK HAVALI DURUYOR

FRANKFURT fuarında bu yıl Almanların gölgesinde kalmayacak bir diğer marka ise Koreli Kia olacak. Kia fuarda henüz ismi konmamış spor bir konsept tanıtacak. Bu otomobil, 2018 yılında tanıtılacak olan yeni nesil cee’d’in ilk tasarım çalışması. Yeni konsept marka için yeni bir gövde stilini de işaret ediyor. Uzatılmış gövde sayesinde üç kapılı cee’d’in sportifliği korunarak arka kapılar sayesinde buna kullanışlılık ve pratiklik eklenmiş. Daha büyük bagaj hacmi de tabii ki formülün içerisinde yer alıyor. GT logoları, genişletilmiş çamurluklar ve alçaltılmış süspansiyon sistemi Kia’nın sportif amaçları olduğunu gösteriyor ki bu detayların seri üretime geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Yakından bakıldığında ise aracın B sütunu bulunmadığı da dikkat çekiyor.