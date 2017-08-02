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    SoundCloud satılıyor!

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 12:37Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 12:37

    Uzun süredir işten çıkarmalar ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan çevrim içi önemli müzik platformlarından SoundCloud yakında satılıyor. Firma hisselerin satışı için görüşmelerde son aşamaya gelmiş durumda.

    Spotify ve Deezer’dan önce meşhur olan çevrim içi müzik sitesi SoundCloud'un zor günler geçirdiğini 173 çalışanıyla yollarını ayıracağını sizlere daha önce aktarmıştık. Şimdiyse SoundCloud ne yazık ki rekabet ile baş edemediği için satılmanın eşiğine geldi.

    Geçen yıl Spotify tarafından 1 milyar dolar teklif yapılan, bu yılın başında da Google’ın 500 milyon dolar ile kapısını çaldığı SoundCloud alıcılarını başka yerde buldu. Gelen bilgilere göre firma satış için iki yatırım firmasıyla görüşmeler yapıyor. Hisselerin büyük çoğunluğunu satacak olan firma böylece yönetimi de bu ortaklara bırakacak

    Kısa süre içinde satışı gerçekleşecek gibi görünen SoundCloud'un kime, ne kadar fiyattan satılacağı merak artıyor.

    Etiketler: soundcloud , spotify , müzik
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