SoundCloud satılıyor!

Spotify ve Deezer’dan önce meşhur olan çevrim içi müzik sitesi SoundCloud'un zor günler geçirdiğini 173 çalışanıyla yollarını ayıracağını sizlere daha önce aktarmıştık. Şimdiyse SoundCloud ne yazık ki rekabet ile baş edemediği için satılmanın eşiğine geldi.

Geçen yıl Spotify tarafından 1 milyar dolar teklif yapılan, bu yılın başında da Google’ın 500 milyon dolar ile kapısını çaldığı SoundCloud alıcılarını başka yerde buldu. Gelen bilgilere göre firma satış için iki yatırım firmasıyla görüşmeler yapıyor. Hisselerin büyük çoğunluğunu satacak olan firma böylece yönetimi de bu ortaklara bırakacak

Kısa süre içinde satışı gerçekleşecek gibi görünen SoundCloud'un kime, ne kadar fiyattan satılacağı merak artıyor.