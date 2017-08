SotCA 2017 başvuruları 25 Ağustos’a kadar devam ediyor

Hürriyet’in öncülüğünde ve Lineadecor proje ortaklığında Türkiye'deki inşaat ve gayrimenkul projelerinin 5 ana kategoride 24 başlıkta ödüllendirileceği Sign of the City Awards (SotCA) 28 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ödül törenine başvuru süreci uzatıldı.

JÜRİ ÜYELERİNDEN MESAJ

SotCA’nın jürisi de başvuru döneminde kamera karşısına geçerek sektöre seslendi. Prof. Dr. Güzin Konuk (MSGSÜ Kentsel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı) ve Prof. Dr. Suha Özkan’ın (World Architecture Community Kurucu Başkanı) başkanlığını yaptığı SotCA jürisinden İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Aytek İtez, AMSTAR Ülke Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Zafer Baysal gibi isimler, sektöre seslendikleri ve SotCA’nın sektör içindeki önemine dair mesajlarını yarışmanın internet sitesinde paylaştı.

YENİLİKLERİYLE SEKTÖRÜ TANIMLIYOR

SOTCA kapsamına bu yıl 4 yeni ödül başlığıyla da dikkati çekiyor. ‘Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi’, ‘En İyi Gayrimenkul Yönetimi’, ‘En İyi Ulaştırma ve Altyapı Projesi’, ‘En İyi Turizm Hizmet Yapıları’ başlıkları, yarışmanın 24 başlığından sadece birkaçı olacak. Yarışmaya 01.01.2012 – 25.08.2017 tarihleri arasında tamamlanmış ya da yapım aşamasında olan projeler aday olabilecek. Türk tasarımcı, müteahhit ve geliştiricilerin yurt dışındaki projeleri de yarışmaya katılabilecek.

Sign Of The City Awards değerlendirmeleri ve seçim işlemi 3 aşamada tamamlanacak. Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuruların tam ve eksiksiz olduğu ve kategori kriterlerine uygunluğu Sign of the City Awards stratejik ortağı EY Türkiye tarafından değerlendirilecek ve teknik eleme gerçekleştirilecek.

Teknik elemeyi geçen projeler arasında, alanlarında uzman olan jüri üyeleri tarafından 1.aşama değerlendirmesi yapılacak ve finale kalacak, her kategoriden 5 aday belirlenecek. Finale kalan 5 proje, son olarak bütün jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacak. Her proje; jürinin belirleyeceği soruları cevaplayacak 3 dakikalık bir sunum hazırlayacak. Sunum sonunda proje yetkilisi 5 dakikalık bir görüşmeyle, projeyi jüriye yüz yüze anlatma fırsatı bulacak. Değerlendirme sonucunda her kategoriden bir proje Sign of the City olmaya hak kazanacak.

Emlak Konut’un katkılarıyla, Filli Boya ve Vestel’in sponsorluğunda gerçekleşecek olan Sign of the City Awards’a katılacak projeler, yarışma başvurularını http://www.signofthecity.com/ web sitesinden yapabilecek. Aynı zamanda internet sitesinden katılım koşulları, bu yılki kategorilerin detayları ve duyuruları da başvuru tarihinden itibaren takip edilebilecek.

SOTCA 2017 JÜRİSİ

Jüri Eş Başkanı: Prof. Dr. Güzin Konuk (MSGSÜ Kentsel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı)

Jüri Eş Başkanı: Prof. Dr. Suha Özkan (World Architecture Community Kurucu Başkanı)

A. Faruk Göksu (Kentsel Strateji Kurucu Ortağı), Ahmet Kayhan (Reidin CEO), Avi Alkaş (JLL Ülke Başkanı), Aytek İtez (Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı), Ersun Bayraktaroğlu (Ortak, PwC Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri), Faruk Malhan (Tasarım Vakfı Kurucusu), Ferdi Erdoğan (Türkiye İMSAD Başkanı), Feyzullah Yetgin (GYODER Yönetim Kurulu Başkanı), Füsun Yılmaz – Phillipson (GYODER Yönetim Kurulu Üyesi), Haluk Sur (FORUM İstanbul 2023 Düşünce Platformu İcra Kurulu Başkanı), Hüseyin Arslan (Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili), Prof. Hüseyin Kaptan (Atelye70 Şehir Planlama Başkanı), M.Ercan Ecemiş (Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı), Prof. Dr. Murat Gül (İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı), Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı), Sinan Öncel (Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı), Z. Altan Elmas (KONUTDER Başkanı), Zafer Baysal (AMSTAR Ülke Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı)

SOTCA 2017 KATEGORİLERİ

En iyi Konut Projeleri Kategorisi

En İyi Konut

En İyi Çok Katlı Konut

En İyi Müstakil Konut

En İyi Rezidans

EN İYİ TİCARİ PROJELER KATEGORİSİ

En İyi Ofis

En İyi Yerel Merkezli AVM

En İyi Bölgesel Merkezli AVM

En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı

En İyi Karma Kullanımlı Proje

EN İYİ HİZMET YAPILARI KATEGORİSİ

En İyi Sağlık Binası

En İyi Eğitim Binası / Kampüsü

En İyi Sosyo Kültürel Yapı

En İyi Turizm Hizmet Yapıları

En İyi Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri

KENT VE MİMARLIK KATEGORİSİ

En İyi Mimari Tasarım (Kamu)

En İyi Mimari Tasarım ( Özel Sektör )

Genç Mimar Teşvik

En İyi Kentsel Tasarım

En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi

En Yeşil Bina

En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi

DİĞER KATEGORİLER

En İyi Pazarlama Kampanyası

En İyi Gayrimenkul Yönetimi

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

Yılın Fark Yaratanı