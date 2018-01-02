Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Haberler >Kitap Sanat>Sosyolog Hüsamettin Arslan vefat etti

    Sosyolog Hüsamettin Arslan vefat etti

    AA
    02.01.2018 - 20:53 | Son Güncelleme:

    Sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, dün sabah Bağcılar Medipol Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

    Paradigma Yayınları'nın kurucusu Arslan, bugün Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 12 Ocak 1956'da Ordu'da dünyaya gelen Hüsamettin Arslan, Tunceli Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra 1979'da Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Arslan, doktora aşamasında alan değiştirdi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde ‘Bilgi Sosyolojisi ve Bilim Sosyolojisi’ konulu doktora tezini hazırladı. Bilim sosyolojisi alanında Türkiye'de yapılmış ilk akademik çalışma olan ‘Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi’ adlı esere imza atan Arslan, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde görev yapıyordu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Sosyolog
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri