Sosyolog Hüsamettin Arslan vefat etti

Paradigma Yayınları'nın kurucusu Arslan, bugün Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 12 Ocak 1956'da Ordu'da dünyaya gelen Hüsamettin Arslan, Tunceli Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra 1979'da Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Arslan, doktora aşamasında alan değiştirdi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde ‘Bilgi Sosyolojisi ve Bilim Sosyolojisi’ konulu doktora tezini hazırladı. Bilim sosyolojisi alanında Türkiye'de yapılmış ilk akademik çalışma olan ‘Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi’ adlı esere imza atan Arslan, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde görev yapıyordu.