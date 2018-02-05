Sosyetik Ev Kadınları programındaki isimler kimdir? İşte ekranların merak edilen isimleri

Kanal D’nin yeni programı 'Sosyetik Ev Kadınları', ışıltılı cemiyet hayatını ve bu hayatın beş isminin yaşamlarını gözler önüne serecek. İşte bugünden itibaren hafta içi her gün ekrana gelecek programın yıldızları...
Onlar güzellikleriyle göz kamaştıran, cesaretleriyle hayran bırakan, bazen kırılgan ama çok güçlü kadınlar! Türkiye'nin en sosyetik 5 kadını, hayatlarını tüm gerçeklikleriyle sizlerle paylaşmaya geliyor.
Neslihan Kozanoğlu
Deli dolu, son derece neşeli ama bir o kadar da güçlü ve söz sahibi olan Neslihan Kozanoğlu, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden biri. Polonezköy’de yaşayan Neslihan Hanım, büyük baş hayvan besiciliği ve organik üretim yaptığı devasa bir çiftliğe sahip. Antikaya olan tutkusuyla da nam salmış olan Kozanoğlu, uzun yıllardır cemiyet hayatında yer alıyor ve cemiyet hayatıyla ilgili birçok bilgiye sahip.
Programdaki sloganı; “İstanbul’da cemiyet hayatı bir oyundur, bu oyunda kuralları ben koyarım!”
Elif Sağlamyürek
Kimseden sözünü esirgemeyen, cesur ve tam bir aşk kadını olan Elif Sağlamyürek, aslında mimar olsa da sanatla iç içe yaşıyor. Nişantaşı’ndaki ünlü bir kafenin sahibi olan Sağlamyürek’in en büyük hayali, başarılı bir ses sanatçısı olmak.
Programdaki sloganı; “Bazıları beni sever, bazıları nefret eder ama hiç kimse beni unutamaz!”
Esra Tokgöz
Güzelliğinin son derece farkında olan Esra Tokgöz, ünlü bir güzellik merkezinin sahibi. Kısa zamanda işletmesinde ciddi bir başarı kazanmış olan Esra Hanım’ın tüm ilgisi çocuklarının üzerinde olsa da lüksten ve konfordan asla vazgeçmiyor.
Programdaki sloganı; “Güzel kadın mücevher gibidir, zeki ve güzel kadın ise benim gibi hazinedir. Eğer birisi benimle bir ilişki kuramıyorsa bu onun problemidir.”
Ezgi Dargı
Eğlenmeyi seven, çılgın ama bir o kadar da çocuklarının üzerine titreyen bir anne olan Ezgi Dargı, sosyeteye ve ünlülere büyük organizasyonlar hazırlayan bir şirketin sahibi. Yaptığı konseptler ve tasarımlarla cemiyet hayatında fark yaratan Dargı, iki kız çocuk annesi.
Programdaki sloganı; “Cemiyete girip bir ‘merhaba’ demek için bile 100 bin lira para harcadım. Sosyeteye girmek pahalı bir hobidir.”
Günsel Ülkü
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Günsel Hanım, eğlenceli ve lükse düşkün kişiliğiyle tanınıyor. Tasarım işinde başarılı olan Ülkü, birçok ünlü ismin de moda tasarım danışmanlığını yapıyor. Dünya kültürleri konusunda son derece meraklı olan Günsel Hanım’ın vazgeçilmezleri arasında spor da yer alıyor.
Programdaki sloganı; “İstediğiniz kadar paranız olsun; gerekli donanım ve kültürünüz olmadığında cemiyet hayatına giremezsiniz.”
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