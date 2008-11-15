Sosyeteye trüflü parti

İlk mağazasını geçtiğimiz ay İstinyePark’ta açan De Beers, açılış şerefine 18-19 Kasım’da iki büyük parti verecek.
Organizasyon için, Güney Fransa’nın Lorgues kasabasında bulunan ve Avrupa sosyetesinin uğrak noktası haline gelen trüf mantar restoranı Restaurant Chez Bruno’nun şefi Clement Bruno Türkiye’ye gelecek. Ünlü şef, iki gece boyunca toplam 160 konuğa trüf ziyafeti sunacak. Bu iki gece için Türkiye’ye özel olarak getirilecek pırlantaların yanı sıra geceye katılan misafirleri bazı sürprizler de bekliyor. Davetliler arasında Diana-Ferit Şahenk, Caroline-Mustafa Koç ve Arzu-Ömer Sabancı çiftleri de var.
Ünlü DJ’in müziğiyle coştular
W Lounge’da "The World Of Excellence" partilerinin ilk ayağı, geçtiğimiz gece ünlü DJ Charles Schillings’in performansı ile gerçekleşti. Londra’dan Tokyo’ya, Jakarta’dan New York’a dünyanın en prestijli mekánlarında disco-house ve soul müziğin örneklerini sergileyen Charles Schillings, aynı zamanda Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Louis Vuitton, Chopard ve Hugo Boss gibi ünlü markaların müzik direktörlüğünü yürütüyor.
Schillings’in müziğini dinlemeye gelenler arasında Serdar Bilgili, Oktay Kaynarca, Eda Taşpınar-Nurettin Hasman, Deniz Berdan, Dilara Endican, Önder Bekensir, Kaan Boyner, Sinan Kosif, Ceyla Aysal, Melisa Mızraklı, Okşan-Cem Mirap, Zeynep Dereli, Melisa Çakarlar, Begüm Eyilik, Kıvanç Tatlıtuğ ve Raşit Bağzıbağlı gibi ünlü isimler vardı.
Reina’da kış sezonu açıldı
Gece kulüpleri, kış sezonunu birer birer açmaya başladı. İşletmeciliğini Ali Ünal’ın yaptığı Reina da kışlık sezonunu geçtiğimiz gece verdiği bir partiyle hizmete açtı. Gece hayatı müdavimlerinin merakla beklediği bu açılış, sosyete dünyasından 50’ye yakın davetlinin katılımıyla geç saatlere kadar sürdü.
Yıllara meydan okuyor
Organizatör Banu Noyan, doğum gününü işletmeciliğini Sevil Özdilli’nin yaptığı Balizza’da kutladı. Nişantaşım Derneği’nin de üyesi olan Noyan’ın doğum günü partisi, aralarında Neslihan-Ahmet Kozanoğlu, Meral-Fikret Çalışıcı, Prof. Hilal Mocan, Işık Yazır, Banu Gökya, Banu Zorlu, Deniz Akkaya ve Tuğba Özay’ın da yer aldığı çok sayıda ünlüyü bir araya getirdi. Deniz Akkaya, gece boyunca sevgilisi Efe Özbilgin’le el ele oturdu. Neslihan ve Ahmet Kozanoğlu’nun gecenin geç saatlerine kadar pistten inmediği partide Banu Noyan, doğum günü pastasını 92 yaşındaki dedesi Mustafa Gürsel ve annesi Aliye Olgaç’ın da yer aldığı kalabalık bir davetli grubuyla birlikte kesti. Yaşını soranlara "Yıllara meydan okuyorum" cevabını veren Noyan, pastasının ilk dilimini ise ortağı Deniz Akkaya’ya ikram etti.
Da Mario 15 yaşında
1993 yılından beri Etiler’de hizmet veren, İtalyan mutfağını sevenlerin müdavimi olduğu Da Mario Restaurant, 15’inci yılını geçtiğimiz gece verdiği özel bir partiyle kutladı. Çok özel İtalyan lezzetlerinin sunulduğu parti, cemiyet hayatının ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Eğlencenin gece geç vakitlere kadar devam ettiği partinin konukları arasında Derin Mermerci, Aslı Ekşioğlu, Nedret Taciroğlu, Yasemin Taciroğlu, Mehmet Germiyanlıgil ve Ceyla Aysal da vardı.
Sosyeteye trüflü parti
İlk mağazasını geçtiğimiz ay İstinyePark’ta açan De Beers, açılış şerefine 18-19 Kasım’da iki büyük parti verecek.
Organizasyon için, Güney Fransa’nın Lorgues kasabasında bulunan ve Avrupa sosyetesinin uğrak noktası haline gelen trüf mantar restoranı Restaurant Chez Bruno’nun şefi Clement Bruno Türkiye’ye gelecek. Ünlü şef, iki gece boyunca toplam 160 konuğa trüf ziyafeti sunacak. Bu iki gece için Türkiye’ye özel olarak getirilecek pırlantaların yanı sıra geceye katılan misafirleri bazı sürprizler de bekliyor. Davetliler arasında Diana-Ferit Şahenk, Caroline-Mustafa Koç ve Arzu-Ömer Sabancı çiftleri de var.
Ünlü DJ’in müziğiyle coştular
W Lounge’da "The World Of Excellence" partilerinin ilk ayağı, geçtiğimiz gece ünlü DJ Charles Schillings’in performansı ile gerçekleşti. Londra’dan Tokyo’ya, Jakarta’dan New York’a dünyanın en prestijli mekánlarında disco-house ve soul müziğin örneklerini sergileyen Charles Schillings, aynı zamanda Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Louis Vuitton, Chopard ve Hugo Boss gibi ünlü markaların müzik direktörlüğünü yürütüyor.
Schillings’in müziğini dinlemeye gelenler arasında Serdar Bilgili, Oktay Kaynarca, Eda Taşpınar-Nurettin Hasman, Deniz Berdan, Dilara Endican, Önder Bekensir, Kaan Boyner, Sinan Kosif, Ceyla Aysal, Melisa Mızraklı, Okşan-Cem Mirap, Zeynep Dereli, Melisa Çakarlar, Begüm Eyilik, Kıvanç Tatlıtuğ ve Raşit Bağzıbağlı gibi ünlü isimler vardı.
Reina’da kış sezonu açıldı
Gece kulüpleri, kış sezonunu birer birer açmaya başladı. İşletmeciliğini Ali Ünal’ın yaptığı Reina da kışlık sezonunu geçtiğimiz gece verdiği bir partiyle hizmete açtı. Gece hayatı müdavimlerinin merakla beklediği bu açılış, sosyete dünyasından 50’ye yakın davetlinin katılımıyla geç saatlere kadar sürdü.
Yıllara meydan okuyor
Organizatör Banu Noyan, doğum gününü işletmeciliğini Sevil Özdilli’nin yaptığı Balizza’da kutladı. Nişantaşım Derneği’nin de üyesi olan Noyan’ın doğum günü partisi, aralarında Neslihan-Ahmet Kozanoğlu, Meral-Fikret Çalışıcı, Prof. Hilal Mocan, Işık Yazır, Banu Gökya, Banu Zorlu, Deniz Akkaya ve Tuğba Özay’ın da yer aldığı çok sayıda ünlüyü bir araya getirdi. Deniz Akkaya, gece boyunca sevgilisi Efe Özbilgin’le el ele oturdu. Neslihan ve Ahmet Kozanoğlu’nun gecenin geç saatlerine kadar pistten inmediği partide Banu Noyan, doğum günü pastasını 92 yaşındaki dedesi Mustafa Gürsel ve annesi Aliye Olgaç’ın da yer aldığı kalabalık bir davetli grubuyla birlikte kesti. Yaşını soranlara "Yıllara meydan okuyorum" cevabını veren Noyan, pastasının ilk dilimini ise ortağı Deniz Akkaya’ya ikram etti.
Da Mario 15 yaşında
1993 yılından beri Etiler’de hizmet veren, İtalyan mutfağını sevenlerin müdavimi olduğu Da Mario Restaurant, 15’inci yılını geçtiğimiz gece verdiği özel bir partiyle kutladı. Çok özel İtalyan lezzetlerinin sunulduğu parti, cemiyet hayatının ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Eğlencenin gece geç vakitlere kadar devam ettiği partinin konukları arasında Derin Mermerci, Aslı Ekşioğlu, Nedret Taciroğlu, Yasemin Taciroğlu, Mehmet Germiyanlıgil ve Ceyla Aysal da vardı.