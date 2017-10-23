Sosyeteye puro kuryesi manken!

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre, M.A.'nın aynı zamanda modellik ve mankenlik yaptığı belirlendi. İddialara göre; şebeke polisin dikkatini çekmemek için para karşılığı M.A.'yı kurye olarak kullandı. Ofise düzenlenen baskında iş yeri sahibi A.E., M.A. ve iş yerinde bulunan O.K. ile A.C. gözaltına alındı. "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı" gerekçesiyle işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

400 BİN TL DEĞERİNDE



Aramalarda piyasa değeri 400 bin lira olan 21 bin 820 adet kaçak puro, iki bin 330 paket kaçak sigara, 478 kilogram kaçak sigara tütünü ve 15 bin 401 adet sigara kâğıdı ele geçirildi. A.E. tutuklandı. M.A. ve diğer iki şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.