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    Sosyetenin 'torbacı' modelleri

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 07:20Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 07:20

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Nişantaşı’nda uyuşturucu satıcısı torbacılara operasyon düzenledi. Operasyon öncesinde bir kadın polis, bağımlı rolü için usta tiyatroculardan günlerce oyunculuk eğitimi aldı. Torbacılarla WhatsApp'tan görüntülü konuşup Nişantaşı'nda randevu verdi. Model Burak S. ile Sevgi A.'nın da olduğu 9 kişiye suçüstü yapıldı.

    Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, operasyon öncesi operasyonda görev alacak narkotikten bir kadın polis usta tiyatroculardan uyuşturucu bağımlısı ve müşteri rolünü daha iyi yapabilmek için oyunculuk eğitimi aldı. Polis, bir bağımlının torbacıya nasıl sipariş vereceğini ve nasıl davranacağını öğrendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli ve Nişantaşı’nda sosyete dünyasına uyuşturucu satan torbacıları yakalamak için düğmeye bastı.

    TEK TEK ARADI, SİPARİŞ VERDİ

    Operasyon için çalışmalarını tamamlayan narkotik polisleri Nişantaşı’nda lüks bir kafeye yerleşti. Tiyatro eğitimi alan kadın narkotik polisi de WhatsApp üzerinden torbacıları tek tek arayarak müşteri gibi sipariş verdi. Aranan her torbacı, sipariş veren kadın polisi WhatsApp üzerinden görüntülü arayarak gerçek bir kullanıcı olup olmadığını test etti. Bağımlı müşteri rolünü başarıyla oynayan kadın polis torbacıları ayağına kadar getirtti. Dün sabah saat 10.00’da başlayan narkotik operasyonu akşam geç saatlere kadar sürdü. Sipariş veren kadın polise uyuşturucu getiren torbacılara kafede suçüstü yapıldı.

    ARALARINDA MODELLERİN DE OLDUĞU 9 KİŞİ GÖZALTINDA

    Aralarında model Burak S., model/oyuncu Sevgi A. ile birlikte Hamza A., Muharrem Zafer A., İbrahim T., Engin İ., Emrah E., Dilek Ö. ve Cüneyt E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Model Burak ve Sevgi A.’ya da suçüstü yapıldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan 9 şüpheli İstanbul Adliyesi’ne çıkarıldı. Şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Etiketler: Nişantaşı , narkotik , model , uyuşturucu operasyonu , torbacı , WhatsApp
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