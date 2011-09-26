Sosyete Porto Cervo’da takılsın

Kıbrıs Kanyonu’na doğa sporu sevenler akın ediyor



Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan, yaban hayatını koruma bölgesi olan Kıbrıs Kanyonu, doğa sporu tutkunlarının gözdesi haline geldi. Kaş’tan gruplar halinde otobüslerle yola çıkan turistler, Sütleğen köyü yakınlarındaki Sinekçi Beli’ne geliyor. Burada özel giysiler giyen turistlere önce iple inme ve tırmanma eğitimi veriliyor. Katılımcılar daha sonra 13 kilometre uzunluğundaki kanyonun 6 kilometrelik bölümünde yürüyüş yapıyor. Yaklaşık 10 derece sıcaklıktaki suda yapılan yürüyüş 8 saat sürüyor. Suya atlanması gereken yerlerde tatilciler birbirlerine alkışlayarak cesaret veriyor. (A.A)



UNICEF’in yıldızı Atatürk Havalimanı’nda



UNICEF’in, okula gidemeyen çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Stars of İstanbul” sosyal sorumluluk projesi kapsamında tasarlanan yıldızlar, Atatürk Havalimanı’nda sergilenmeye başladı. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, tasarladığı yıldızlara “Dream Framer” (Hayal Kuran) adını koyduğunu belirtti. TAV Havalimanları Kurumsal İletişim Koordinatörü Bengi Vargül, sergiye 3 ay boyunca ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Faik KAPTAN (DHA)



THY, kabinde konforu yükseltiyor



Türk Hava Yolları (THY), özellikle uzun Afrika uçuşlarında kullanacağı Boeing 737-900ER uçaklarında yeni kabin tasarımına geçiyor. Özel aydınlatma, ergonomik koltuk ve özel eğlence sistemlerine sahip olacak uçaklar, yolcu konforunu artıracak. Geniş gövdeli, yüksek kapasiteli uçaklara göre daha düşük operasyon maliyetine sahip olacak 737-900ER uçakları ile Afrika kıtasında yeni uçuş noktaları açılması planlanıyor. (DHA)

İzmir’i daha iyi tanıyın



Rauf Beyru, İzmir üzerine sürdürdüğü araştırmalarını bir kitapta topladı. Literatür Yayınları’ndan çıkan 19. Yüzyılda İzmir Kenti’nde adlı kitapta nüfus, yaşam biçimi, yerleşim, ticari ve kültürel hayat gibi başlıklar bulunuyor. Tarihi fotoğraf ve kent planlarıyla zenginleşen eser, 19’uncu Yüzyıl Öncesinde İzmir’de Yaşam adlı kitabın devamı niteliğinde.



Hatay’ın arkeolojik kültürel zenginlikleri



Hatay Valiliği tarafından hazırlanan Hatay Kültür Envanteri, iki ciltte Antakya’yı ve ilçelerini ayrıntılı olarak ele alıyor. Çalışma ilin arkeolojik ve kültürel zenginliklerini tanıtıyor, Hatay’ın 873 adet tescilli eserini bir araya getiriyor. Envanter bu özelliğiyle, ilin tarihi mirasıyla ilgili önemli bir boşluğu dolduruyor.

Süpermodel Kate Moss nişanlısı Jamie Hince ile düğün öncesi burada stres attı. Heidi Klum, bikinisiyle burada görüntülendi. Christiano Ronaldo, lüks butiklerinden bir seferde 10 bin Euro’luk alışveriş yaptı. Bruce Willis, 28 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez bu yaz, burada demir attığı yatında boy gösterdi.Burası neresi mi? Biraz magazin takip eden herkes Sardunya Adası’nın ünlü limanı Porto Cervo’dan bahsettiğimi anlayacaktır. Son yıllarda Avrupa’nın jet sosyetesinin yanısıra dünya çapında ünlülerin uğrak yeri haline gelen Porto Cervo kenti, Sardunya denince akla gelen ilk yer oldu. Hal böyle olunca internette ada hakkında bilgi arayınca karşınıza Porto Cervo’yla ilgili haberler yığınıyor. Oysa, bilinen tarihi 3 bin yıl öncesine uzanan, Romalılar’dan Emeviler’e birçok medeniyetin geçtiği, Avrupa’nın uğruna yıllarca savaştığı, Akdeniz’in Sicilya’dan sonra ikinci büyük adası Sardunya, Porto Cervo’nun ötesinde bir yer olmalı.

OLBIA’YI TURGUT REİS YAĞMALAMIŞ

İşte bu merakla, İstanbul’dan yola çıkıyoruz. Amacımız, başkent Cagliari’den otomobil kiralayıp adanın en popüler bölgesi Olbia-Tempio’ya gitmek. 3.5 saatlik yolculukla vardığımız Olbia önemli bir liman kenti, Sardunya Adası’nın kuzeydoğusunda. Ünlü Costa Smerelda Sahilleri’nin bulunduğu Gallura Bölgesi’nin merkezindeki kent, 1553’te Turgut Reis tarafından ele geçirilip, yağmalanmış.



Olbia, solgun ve yorgun bir kent. Balkonlarda asılı çamaşırları, eski otelleri, tedirgin arka sokaklarıyla orijinal, merkezi ama “turistik beklentileri” karşılamaktan uzak. Otelimizde, bir plaj kataloğu tutuşturuluyor elimize. İçinde Costra Smeralda yani Zümrüt Sahilleri’ndeki yüzlerce cennet plaja ait bilgiler var. Fotoğraflar nefes kesiyor, hangisine gideceğinizi şaşırıyor, hepsini göremeyeceğiniz için telaşa kapılıyorsunuz.

San Teodoro ve Budelli tarafından başlıyoruz. İlk plaj deneyimimizde temmuz ve ağustosta adaya gelmenin çılgınlık olduğunu anlıyoruz. Milyonlarca İtalyan, en ücra plajlarını bile istila etmiş. Kalabalığa alışınca, sahillerin keyfini çıkarmaya başlıyorsunuz. Akdeniz’in en temiz kıyılarında denizin rengi zümrüt yeşili ile turkuaz mavisinin karışımı. Pudra inceliğinde bembeyaz kumları tropik adaları çağrıştırıyor.

ŞEMSİYE, ŞEZLONG VE DUŞU UNUTUN

Sardunya plajlarında Çeşme - Bodrum hattındaki konforu bulmak hayal. Çoğunda şemsiye, şezlong, güzel bir kafe, hatta duş yok! İtalyanlar şikayetçi değil. Bunun adayı vahşi kitle turizminden koruduğunu düşünüyorlar. Kıyıların turizm devlerinin eline geçmesini hiç istemiyorlar. Korumaya özen gösteriyorlar, yerde bir izmarit bile görmek imkansız. Türkiye’nin Akdeniz kıyılarına bakınca hak vermemek mümkün değil.

Zümrüt Sahilleri’ndeki beş günün herbirinde en az üç cennet plajı keşfediyoruz. Biraz yorucu ama değer. Bazı plajlar sarp kayalıkların dibinde, birkaç kilometre yürüyüş gerektiriyor. La Cinta, Budelli, Cala di Volpe, Baia Sardinia, Capriccioli ve Il Principe plajları mutlaka görülmeli.

İTALYAN DEĞİLİZ BİZ SARDUNYALIYIZ

Yolculuğumuzun kalan kısmında, Costa Smeralda kıyılarına veda edip Cagliari’ye yola çıkıyoruz. Adanın güneyindeki başkent, kuzeydoğu bölgesi kadar popüler değil ama yine de çok kalabalık.



Sardunya Adası, İtalya’nın 20 özerk bölgesinden biri. Bağımsız bir yönetimi ve kendine ait bayrağı var. Adalılar, kendini İtalyan değil Sardunyalı olarak tanımlıyor. Canayakın, telaşsız ve yardımseverler. İngilizce bilene rastlamak zor. Kısa süre sonra, İngilizce İtalyanca ve beden dili karışımı bir lisan gelişiyor kendiliğinden ve gayet güzel anlaşıyorsunuz.



Cagliari, Olbia’ya kıyasla daha düzenli. Surları, katedralleri ve çarşıları etkileyici. Sahilleri, Costa Smeralda’yı aratmayacak güzellikte. Akdeniz’in en uzun plajı Poetto, şehir merkezinde. Capo Carbonera sahilinde Ada’nın sembollerinden flamingoları yakından izleyebilirsiniz. Solana Plajı’nı, Sardunya’da rastladığım duşu ve restoranı olan tek plaj olması açısından tavsiye ederim. Chia bölgesinin denizleri de mutlaka keşfedilmeli.



Başkentin renkli bir gece hayatı var. Surların bulunduğu La Citta bölgesi ve Piazza Yenne mağazaları, barları, restoranları, neşeli kalabalığı ve güvercinleri ile insana yaşama sevinci veriyor.

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