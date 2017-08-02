Sosyalistler genel merkezi satıyor mu

HAFTALIK Le Canard Enchaine gazetesinin haberine göre parti, başkent Paris’in Solferino Sokağı’ndaki tarihi genel merkez binasını satışa çıkaracak. Partinin mali işlerinden sorumlu Jean-François Debat’ın başarısız seçim sonuçlarının ardından devlet yardımlarının kesilmesiyle yaşanan mali sıkıntıyı gerekçe göstererek binanın satışa çıkarılması kararını 17 Temmuz’da parti yönetimine bildirdiği belirtildi. Gazete ayrıca genel merkez binasının satışı hakkında resmi kararın ağustos sonunda toplanacak parti yönetimi kampında ilan edileceğini ileri sürdü.

1981’de eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından satın alınan 3 bin metrekare alana sahip binanın 40 milyon euroya alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

LE PARISIEN’DEN ‘SATMAYALIM TAŞINALIM’ İDDİASI

Le Parisien ise parti yönetiminin satış iddialarını doğrulamadığını, ‘yeni bir sayfa açmak amacıyla parti genel merkezinin taşınması’ fikrini ortaya attığını yazdı.

Son 50 yıldır Fransa siyasetine yön veren Sosyalist Parti, bu yıl yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde tarihi hezimet yaşayarak yüzde 10’un altında oy almıştı.

Bu yenilgi sonrası partiye yapılan devlet yardımları 25 milyon eurodan 7 milyon euroya düşmüş, son dönemde mali sıkıntılar çeken parti bu gelişme ile iyice borç batağına düşmüştü.

Partinin tarihi genel merkez binası, geçen ay bir televizyon dizisi çekimleri için kiraya verilmiş ve bu olay ülkede büyük tartışma yaratmıştı.