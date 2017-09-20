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    Sosyalistler, Genel Merkez’i satıyor

    AA
    20.09.2017 - 13:39 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 13:39

    Fransa’da bir önceki dönem iktidarda olan ve son iki seçimde büyük hezimete uğrayan Sosyalist Parti, genel merkez binasını satışa çıkardığını duyurdu.

    PARTİNİN mali işler sorumlusu Jean-François Debat, parti yönetiminin, 1981’de satın alınan ve Fransız solu açısından sembolik değere sahip, Paris’in Solferino Sokağı’nda bulunan genel merkez binasını satışa çıkardığını bildirdi. Debat, alınan kararda, “mayıs ve haziran aylarında düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinden sonra partinin mali sıkıntısını hafifletmek ve geleceğe daha iyi hazırlanma hedefinin etkili olduğunu” belirtti. 

    Seçim hezimetleri öncesi yıllık 28 milyon euro olan parti bütçesinin 8 milyon euroya düştüğüne dikkati çeken Debat, bunun da 5 yıllık dönemde 100 milyon euro civarında bir kayıp anlamına geldiğini kaydetti.
    Satış ilanını RTL radyosunda katıldığı canlı yayında değerlendiren eski Hükümet Sözcüsü ve Sarthe Milletvekili Stephane Le Foll, “Çok üzüldüm, bu karar bir tarihin satışa çıkarılması anlamına geliyor. Stratejik bir yerdeydi. Biz iktidar olma hedefinde bir partiyiz ve güç merkezine yakın olmalıyız, taşraya yakın değil” dedi.
    Eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından 1981’de satın alınan 3 bin metrekare alana sahip binanın 40 milyon euroya alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

    Etiketler: Fransa , Sosyalist Parti , bina
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