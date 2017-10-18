Sosyalist Parti ‘satılık’ ilanı verdi

EKONOMİ gazetesi Les Echos’da yayınlanan ilanda, Paris’in Solferino sokağında bulunan 3 bin 389 metrekare genişliğindeki tarihi binanın satılık olduğu belirtildi.

Salı akşamı toplanan parti yönetimi, uzun süredir tartışılan satış ile ilgili nihai kararı almış, aynı zamanda partinin 100’e yakın çalışanından 60’ının işine son verileceğini duyurmuştu. İlanda, 6 Kasım’a kadar geçerli başvuruların titizlikle değerlendirileceği ve müşteri olabilmek için en az 5 milyon euro garanti gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Sosyalist Parti’nin simge isimlerinden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand döneminde, 1981’de satın alınan ve Fransız solu açısından simgesel değere sahip genel merkez binasının, 50-60 milyon euroya satılabileceği kaydediliyor.

BÜTÇE 8 MİLYONA DÜŞTÜ

Seçim hezimetleri öncesi devlet yardımlarıyla yıllık 28 milyon euro olan parti bütçesinin, 8 milyon euroya düştüğüne dikkati çeken partinin mali işler sorumlusu Jean-François Debat, bunun da beş yıllık dönemde 100 milyon euro civarında bir kayıp anlamına geldiğini aktarmıştı.

Parti yönetimi, daha önce satış iddialarını yalanlamış, ‘yeni bir sayfa açmak amacıyla parti genel merkezinin taşıma’ fikrini ortaya atmıştı.

Partinin tarihi genel merkez binası, temmuz ayında bir televizyon dizisi çekimleri için kiraya verilmiş ve bu ülkede büyük tartışma yaratmıştı.

Son 50 yıldır Fransa siyasetine yön veren Sosyalist Parti, bu yıl yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde tarihi hezimet yaşayarak yüzde 10’un altında oy almıştı.