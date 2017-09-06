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    Sosyal yardım yılbaşında zamlı

    BERLİN
    06.09.2017 - 19:03 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 19:03

    Alman Hükümeti, Hartz IV olarak bilinen sosyal yardıma zam yaptı.

    ZAMLA birlikte 7 euro artan sosyal yardım miktarı 416 euroya çıktı. Tek yaşayan işsiz bir kişi 1 Ocak 2018’den itibaren ayda 416 euro alacak. Aynı evde yaşayan çiftlerin alacağı aylık sosyal yardım miktarı, kişi başına 6 euro zamlandı. Böylece çiftlerin aylık sosyal yardımı 748 euro olacak. Bakanlar Kurulu altı yaşına kadar çocuklara ödenen 237 euroluk yardımı da 240 euroya çıkardı. 14 yaşına kadar çocuklara yapılan sosyal yardım 5 euro artırıldı, 296 euroya çıkarıldı. 8 yaşın altındaki gençlere ise yeni yıldan itibaren yine 5 euro artış yapılan sosyal yardım aylık 316 euroya yükseltildi.
    Almanya’da 3 milyon 300 bin aile sosyal yardımla geçiniyor. Çocuklarla birlikte sosyal yardım alanların sayısı 6 milyon 360 bin.

    Etiketler: ALMANYA , Hartz IV , sosyal yardım , ZAM
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