Sosyal yardım yapanlar dikkat! Aramızda kalsın...

Servis edilen fotoğraflarda engelli kadın akülü araçta otururken, yardımı yapan ilçenin belediye başkanı kurdele keserek, aracı engelli vatandaşa teslim etti.

Bu fotoğraf o dönemde büyük eleştiri almış, birçok kişiyi derinden etkilemişti. 2017 yılının son günlerini yaşadığımız şu günlerde de Posta gazetesinin birinci sayfasında bir haber vardı. Haberde kömür yardımı yapılan yoksul vatandaşlar, kömür dağıtılan kamyonetinin üzerinde evlerine giderken fotoğraflanmıştı. 3 kadın kamyonetin üzerinde yolculuk yaparken yüzlerini saklıyordu.

NASIL YAPILMALI

Bu haberler yoksul vatandaşlara yapılan sosyal yardımları yeniden gündeme getirdi. Belediyeler, vakıflar, dernekler zaman zaman yoksullara yardımlarda bulunuyor. Yoksul vatandaşlara gıdadan giyime, sağlık hizmetinden yakacak yardımına kadar birçok alanda sosyal yardımlarda bulunuluyor. Ancak bu yardımların ne kadar etik çerçevede yapıldığı tartışma konusu. Bir yandan yardım yapılırken bir yandan bunun yapılış biçimi ya da yapılıyor olması karşı tarafta nasıl bir etki yaratıyor? Bu yardımlar nasıl yapılmalı? gibi soruları uzmanlara sorduk.

YIKIM YARATIYOR



Yardımların genellikle reklam amaçlı yapıldığını ancak mümkün olduğunca gizli ve kim olduğu bilinmeden yapılması gerektiğini belirten Psikiyatrist Ayhan Akcan, Türkiye’de bağış veya yardımların daha çok veren kişiyi tatmin edici olduğunu söyledi. Yardımların vicdan problemiyle veya inanç olarak yapıldığının altını çizen Akcan, “Bu aslında alan kişiden çok veren kişiyi tatmin edici bir durum. Karşı tarafı kendi yerine koyarak yani empati yapmak burada çok önemli. Ama daha çok sempati duygusuyla yani ona acıyarak yapıyor. Kendini tatmin ve karşı tarafı rencide ederek. Maddi olarak yardım ediliyor ama aslında en önemli tarafı manevi tarafı düşünülmüyor. Bu da insanlar üzerinde ciddi bir yıkım yaratıyor” diye konuştu.

YARDIM YAPARKEN İNSANLARI ‘ETİKETLİYORLAR’

TOPLUCA yapılan yardım dağıtma yöntemlerinde sıkı olarak karşılaşılan hak ihlalleri olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Dr. Hicran Atatanır şunları söyledi: “Bu yöntem her şeyden önce özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor, insanların etiketlenmesine neden oluyor. Yapılan yardım insanların mahremiyetine saygı ve özen gösterilerek yapılmalıdır. Bir elin verdiğinden diğer elin haberinin olmaması anlayışını yalnızca doğru bulmak değil, uygulamak zorundayız. Yaptığı yardımı bir tanıtım kampanyasına dönüştüren, bağışladığı tekerlekli sandalyelerin üstüne adını yazan bir kurum ya da kuruluşun sosyal yardım yapma yöntemini bu anlayış ile bağdaştırmamız mümkün değil.”

ONUR KIRMADAN YAPILMALI

İHTİYACI olan kişilerin iyice tespit edilmesi gerektiğinin altını çizen Sosyal Hizmet Uzmanı Kahraman Eroğlu şunları söyledi: “Öncelikle engelliler, yaşlılar, düşkünler, hiçbir yerden geliri olmayanlar belirlenmeli ve ev incelemesi yapıldıktan sonra gerçekten ihtiyacı olanlar iyice tespit edilmeli ve neye ihtiyaçları varsa ona göre insani olarak ve onurları kırılmadan yardım yapılmalı. Örneğin hastaneye yatırılması gereken bir hasta varsa hastaneye yatırılmalı, eğitim ihtiyaçları olan bir aile varsa eğitim ihtiyacı giderilmeli, yaşlı bir insan varsa bakım evine gönderilmeli gibi. Bir de ailelerin bilinçlenmesine yönelik yardım yapılmalı.”

TÜRKİYE’DE HER 8 KİŞİDEN 1’İ YARDIM ALIYOR

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre Türkiye’de her 8 kişiden biri sosyal yardım alıyor. Bakanlık verilerine göre 2016 yılında 10 milyon 610 bin kişiye sosyal yardım yapılırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla yapılan sosyal yardımlar 22 milyar 499 milyon TL oldu.

32.7 milyar TL: Türkiye’de yapılan toplam yardım miktarı

3.1 milyon : Türkiye’de sosyal yardım yapılan aile sayısı

10.6 milyon : Türkiye’de yardım yapılan kişi sayısı

Sosyal yardımlardan en çok pay alan iller

1- İstanbul: 1.6 milyar TL

2- Şanlıurfa: 1 milyar TL

3- Diyarbakır: 1 milyar TL

Sosyal yardımlardan en az pay alan iller

1-Bayburt: 27 milyon TL

2-Bilecek: 33 milyon TL

3-Karabük: 43 milyon TL