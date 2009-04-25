Sosyal Yardım Kulübü

Edip Uras yazıyor

Önce şunu anlatmam gerek. Fenerbahçe – Ankaragücü maçının devre arasında bir dokunuşla Premier Lig’e uzandık, Manchester – Tottenham maçının 15 dakikasını çaldık. Bu maçın 90 dakikasında yaşayamadığımız keyfin on katını yaşadık. Elimiz kumandaya gitmek istemedi, oralarda kalsak da bu futbol maçı bozuntusuna dönmesek dedik hep birlikte. Premier – Süper karşılaştırmasına girmeyelim burada, ama reklamlardan esinlenerek başladık ya, devam edelim. Hani var ya: Christiano Ronaldo 100 milyar, Premier Lig’in televizyon yayın hakları 500 milyar, mücadele ve kazanma hırsı paha biçilmez.

İkinci olarak Fenerbahçe taraftarı. Sezon boyunca iç bölünmelerinden, kombinelerine rağmen maça gelmemelerinden, bu sezon hiçbir maçta takıma yardımcı ve ateşleyici olmamalarından suçlular. Takım kötü oynadığında destek değil her zaman köstek oldular, belirli grupların yönetimle olan hesaplaşmalarından, yönetimin bir grup anti-taraftar grupla olan ilişkilerden futbola, takım sevgisine filan zamanları kalmadı hiçbirinin. Şimdi yine kötü giden bir maçta sözüm ona taraftarı oldukları takım oyuncularıyla ‘dalga’ geçiyorlar. Sahanın en çok mücadele eden adamı Selçuk’u da onları protesto ettiği için hedef seçiyorlar. Selçuk’un dönüp tribünleri alkışlaması ne kadar yanlışsa, tribünlerin kendi takımlarıyla dalga geçme çabaları ondan da yanlış.

Ankaragücü için daha önemli bir maçtı bu karşılaşma, onlar da bunun bilinciyle disiplinli oynamak için ellerinden geleni yaptılar. Fenerbahçe’nin isminden korkmasalar, başlangıçta gol buldukları bu maçta, farkı arttırabilir ve maçtan güle oynaya tarihi bir farkla ayrılabilirlerdi. Ama anlayışla karşılamak da lazım, stresli bir dönemdeler ve buldukları galibiyeti korumak onlar için çok önemliydi. Özellikle ikinci yarıda Semavi ve Jaba’nın topu kazanma ve topu tutma istekleri Ankaragücü’nü ayakta tutmaya yetti.

Karşılarında pelte jöle karışımı bir Fenerbahçe takımı bulmayı bekliyorlar mıydı bilmiyorum. Buna rağmen Ankaragücü’nün mücadelesini alkışlamak gerek, iyi bir takım değiller ama şu anda belki de ligin en kötü futbolunu oynayan Fenerbahçe karşısında galibiyete ulaştılar.

Fenerbahçe için söze gerek yok. Söyleyeceğimizi defalarca söyledik. Aziz Yıldırım’ın inanılmaz hatalarıyla başlayan sezonun hüsran olması kaçınılmazdı, bunu futboldan çok iyi anlayan başkan hariç herkesten duyabilirdiniz. Oradan başlarız, Aragones’in son olarak Deniz’in yerine Alex’i ön libero olarak oyuna almasıyla zirve yapan saçmalıklar dizisinden devam ederiz. Futbol bilgisinden şüphe duymuyoruz kesinlikle, ama ne bu ülkeyi, ne Fenerbahçe’yi anlamadığı kesin. Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalistini bir sezonda bu hale getirmek herkesin harcı değil.

Sonuç: Bu sene küme düşmekten kurtulan kim olursa olsun Fener’e duacı olacak.