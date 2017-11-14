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Sosyal sofra paylaşım deneyimi sunan YeatUp, gezginlere yerel yaşamın kapılarını açıyor

İki girişimci Türk kadınının kurduğu www.yeatup.com, evindeki sofrasında misafir ağırlamak isteyenlerle, bu sofralara konuk olmayı arzu eden, yerli ve yabancıları buluşturan online bir pazaryeri. YeatUp’ta misafirler, bir ressamın sofrasını paylaşabileceği gibi yöresel yemekler yapan bir ev kadınının sofrasına da ortak olabiliyor. Yerel hayatın bir parçasını deneyimleme imkânı veren platform, böylelikle yerli ve yabancı gezginlerin, ziyaret ettikleri yer ile daha anlamlı bir kültürel bağ kurmasına vesile oluyor. 

Hürriyet Haber
14.11.2017 - 15:52 | Son Güncelleme :

 

Webrazzi Arena 2017’de finale kalmayı başaran tek ‘kadın girişimi’ olduklarını belirten YeatUp Kurucu Ortağı Selda Susal Saatçi, erkek egemen startup dünyasında ilk 10 iş fikri arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Dünyadaki tüketici trendlerine bakıldığında giderek daha fazla insanın seyahatlerinde yerel deneyim yaşamak istediğine dikkat çeken Susal Saatçi, bu platformu oluştururken, tutkulu bir gezgin olarak kendi hayallerinden ilham aldığını ifade etti. Global bir platform olmak için yola çıktıklarını söyleyen Susal Saatçi, YeatUp’ın expat’ler için de sosyal hayata entegre olmak ve yeni taşındıkları ülkenin kültürünü öğrenmek açısından büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Açlıkla mücadele çabalarına destek

Gerçek yerel yaşamın ve kültürün izlerini sürmeye olanak veren YeatUp, aynı zamanda sosyal bir amaca da hizmet ediyor. Site üzerinden sunulan her bir yemek için Temel İhtiyaç Derneği TİDER’e bağış yapılıyor ve böylece kısıtlı imkânlara sahip kişilerin gıdaya erişimini sağlamaya yönelik çabalara destek veriliyor.

Sosyal sofra paylaşım deneyimi sunan YeatUp, gezginlere yerel yaşamın kapılarını açıyor

Güven üzerine kurulu topluluk

Tüm paylaşım ekonomisi iş modellerinde olduğu gibi YeatUp da, güven üzerine inşa edilen bir topluluk. YeatUp Kurucu Ortağı Özlem Çulhagil Kır, sofrasını paylaşmak isteyenlerin üç aşamalı bir seçim sürecinden geçirildiğini belirtti. YeatUp’ta ayrıca misafirlerin davet sahiplerini, davet sahiplerinin de misafirleri yorumladığı bir 360 derece değerlendirme sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde her YeatUp üyesinin bir karnesi oluşuyor.

Sosyal Sofra Paylaşımı, dünyadaki ilk 10 yemek trendinden biri

Dünya genelinde, ekipman kiralamadan araba paylaşımına, kişisel yetkinliklerin değerlendirilmesinden kullanılmayan eşyaların 2’nci el olarak satışına kadar giderek yaygınlaşan bir ekonomi var. Uzmanlara göre 2025’e kadar sadece beş sektörde bile paylaşım ekonomisinin 15 milyar dolardan yaklaşık 335 milyar dolar seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. SRG şirketinin 2017’nin dünyadaki ilk on yemek trendi arasında gösterdiği sosyal sofra paylaşımı da paylaşım ekonomisindeki yerini dünya genelindeki büyük metropollerde almış görünüyor.

 

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